قال تقرير عقاري صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك)، إن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات في المدن الجديدة طبقا للبرنامج الزمني الذي وضعته المؤسسة للخطة الإنمائية الحالية 2015/2016 - 2019/2020، حيث واصلت المؤسسة تنفيذ مشروعاتها المخططة بعد أن تباطأ إنجازها في 2020 تأثرا بفترة الإغلاق الكلي التي فرضت والإغلاق الجزئي في الربع الأول والثاني من 2021.



وتهدف الكويت لأن تصبح مركزا ماليا وتجاريا جاذبا للاستثمار، من خلال العديد من المشروعات المطروحة، ومشروعات البنية التحتية التي تنفذها وزارة الأشغال العامة، بالإضافة إلى البيوت الذكية النموذجية وما يخدمها من مبان عامة وخدمات في جابر الأحمد وغرب عبدالله المبارك وفي شرق تيماء، إضافة إلى مشروعات سكنية تنجزها المؤسسة وفقا لشروط فنية وضعتها لتنفيذ مشروعات المدن السكنية الجديدة، ويلبي ذلك العدد بعضا من جانب الطلب الذي يتمثل جزء منه في حجم الطلبات السكنية المتراكمة.



وقد نجحت جهود المؤسسة العامة للرعاية السكنية في تلبية عدد الطلبات السكنية القائمة طبقا لآخر تقرير صادر عنها في ديسمبر 2020، حيث ارتفعت الطلبات السكنية القائمة إلى 91.5 ألف طلب أي بزيادة نحو 4% على أساس سنوي، ومازالت الدولة ماضية في توفير وتوزيع الوحدات والأراضي السكنية.



ونجحت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في تنفيذ خطتها وفق جدول توزيع الوحدات السكنية بمساحة 400 متر مربع للقسيمة، وطبقا للبيانات المنشورة على الموقع الالكتروني للمؤسسة وفق آخر تحديث لها فقد أعلنت عن توزيعات لعدد 11 ضاحية سكنية من مشروع جنوب مدينة صباح الأحمد تضم 20.4 ألف وحدة وتشمل 545 مبنى عاما في كامل المشروع، وقد اقتربت المؤسسة من توزيع إجمالي الوحدات السكنية حيث نجحت في توزيع 19.6 ألف وحدة سكنية.



مشروعات «السكنية»



ووفق بيانات ميد للمشروعات فإن حجم المشروعات المخطط طرحها في عامي 2021 و2022 تقدر بنحو 17.3 مليار دولار، منها مشروع لبناء وتوزيع وحدات سكنية في مدينة سعد العبدالله تقدر تكلفته بنحو 4 مليارات دولار، كما تشمل أيضا مشروعات في مراحل مختلف سواء الدراسة أو في مرحلة طرح العقود وترسيتها أو التصميم والتنفيذ في قطاع الإنشاءات.



كما أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية باشرت جهودها لتنفيذ العديد من المشروعات السكنية التي خططت لها فيما مضى، وواصلت جهودها في تنفيذ العديد من المشروعات، وطبقا للبيانات المتاحة تباشر المؤسسة تنفيذ 33 عقدا في 8 مدن سكنية، وتقترب القيمة الاجمالية لهذه العقود من 903 ملايين دينار.



وتنفذ منها 6 عقود في مباني القسائم والخدمات و6 عقود أخرى في المباني العامة إضافة إلى 21 عقدا لإنشاء واستكمال مشروعات الطرق والخدمات الرئيسية في هذه المدن السكنية الجديدة.

وسنلقي الضوء على أهم المشروعات المخطط تنفيذها أو طرحها في عامي 2021 و 2022 وفق بيانات ميد للمشروعات فيما يلي:



أولا: مشروعات قيد الدراسة في قطاع الإنشاءات: تخطط الكويت لدراسة 5 مشروعات لبعض المباني العامة وإمدادها بالطاقة الكهربائية ومشروعات البنية التحتية أبرزها في هيئة الاستثمار المباشر في محافظة العاصمة والمدينة الطبية في محافظة الجهراء، وقد وصلت قيمتها مجتمعة إلى نحو 348 مليون دولار.



ثانيا: 43 مشروعا في مرحلة التصميم ضمن قطاع الإنشاءات وتقدر قيمتها بنحو 11.8 مليار دولار، من هذه المشروعات استكمال بناء المدينة السكنية في جنوب سعد العبدالله بقيمة 4 مليارات دولار بحدود عام 2030، إضافة إلى إنشاء المنطقة الاقتصادية في منقطة الشقايا والوفرة بقيمة تتجاوز مليار دولار ويتوقع أن ينتهي تنفيذه في عام 2036، إضافة إلى العديد من المشروعات الأخرى.



ثالثا: 10 مشروعات مازالت في مرحلة تقييم العطاءات وتقدر قيمتها بنحو مليار دولار، وسينتهي تنفيذها في عامي 2023 و2024. وتخدم هذه المشروعات إنشاء المباني العامة ومنها المبنى الإداري في ميناء الشعيبة.



رابعا: 9 مشروعات وقع عقدها وفقا للعطاءات المعلنة وتصل قيمتها 1.4 مليار دولار.



خامسا: 7 مشروعات Main Contract PQ تصل قيمتها 1.3 مليار دولار.



بذلك تقترب قيمة المشروعات المخطط تنفيذها وطرحها في عامي 2021 و2022 من نحو 16 مليار دولار في قطاع الإنشاءات وحده وفق بيانات ميد للمشروعات.



تصميم 6 مشروعات سكنية.. تضم 53 ألف وحدة

ذكر تقرير «بيتك» أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تخطط لتصميم مشروعات سكنية في 6 مناطق مختلفة تضم أكثر من 53 ألف وحدة سكنية بمساحة 400 م2 منها جنوب صباح الأحمد التي تبعد 70 كم عن محافظة العاصمة، ومدينة جنوب سعد العبدالله تبعد 27 كم، وجنوب عبدالله المبارك بمسافة نحو 16 كم، بالإضافة إلى منطقة خيطان ومنطقة شرق تيماء التي تقع في وسط محافظة الجهراء، وكذلك المساكن منخفضة التكاليف في المنطقة الغربية للكويت وتبعد 45 كم عن العاصمة و15 كم عن محافظة الجهراء.

بالإضافة إلى مشاريع أخرى مازالت قيد التنفيذ لتسليم نحو 39 ألف قسيمة بمساحة 400 م2 منها نحو 900 شقة مساحتها 385 م2، وتتوزع تلك المشروعات في عدة مدن سكنية، منها مشروع توسعة الوفرة ومشروع الوفرة القائم الذي يوفر قسائم تصل مساحتها الى 600 م2، ومدينة جابر الأحمد التي تبعد 22 كم عن العاصمة، وجنوب المطلاع ومدينة صباح الأحمد وشمال غرب الصليبخات ومدينة غرب عبدالله المبارك كذلك.

وتخطط المؤسسة لعدة مشروعات مستقبلية توفر ما يقترب من 140 الف وحدة سكنية بمساحة 400م2 كما في مدينة الصابرية التي تقع شمال البلاد على مسافة 60 كم من محافظة العاصمة، وتضم وحدها أكثر من 52 ألف وحدة سكنية، كذلك في مدينة الخيران والتي تبتعد نحو 80 كم عن العاصمة وتضم ما يقترب من 36 ألف وحدة سكنية، ومدينة نواف الأحمد التي تبتعد نحو 110 كم عن العاصمة وفق بيانات المؤسسة العامة للرعاية السكنية وتضم 52 ألف وحدة سكنية بمساحة 400م2.