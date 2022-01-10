110 دنانير تكلفة استئجار الشقة غرفة وصالة شهرياً.. و130 للغرفتين

إيجـارات السالميـة تبدأ مـن 80 وتصل إلى 1400 دينار شهرياً



طارق عرابي



كشف تقرير صدر مؤخرا، أن بإمكان المواطنين والمقيمين استئجار ستوديو غير مفروش بأسعار تبدأ من 25 دينارا شهريا، وفي الوقت ذاته يمكنهم استئجار شقة من 4 غرف مفروشة بالكامل بأقل من نصف القيمة الإيجارية لذات الشقة وهي فارغة.



وتفصيليا، ذكر تقرير اتحاد العقاريين في شأن الإيجارات الشهرية السائدة في الكويت بقطاع العقارات الاستثماري خلال 2021، أن إيجارات الاستوديو غير المفروش خلال العام الفائت كانت تتراوح بين 25 و230 دينارا شهريا، بينما تبلغ للنصف مفروش 210 إلى 345 دينارا، فيما ترتفع القيمة للاستوديوهات المفروشة لتتراوح بين 260 و440 دينارا شهريا.



وتبدأ إيجارات الشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، من 110 دنانير شهريا لغير المفروشة منها فيما تصل إيجاراتها إلى 520 دينارا، بينما تتراوح القيمة الإجارية للشقق نصف المفروش منها ما بين 215 و485 دينارا شهريا، فيما تتراوح بين 210 و530 دينارا للشقة غرفة وصالة المفروشة بالكامل.



ولجهة الشقق المكونة من غرفتي نوم، تبدأ إيجارات غير المفروشة منها بـ 130 دينارا شهريا، فيما تصل إلى 810 دنانير، وتتراوح إيجارات نصف المفروشة منها بين 210 و740 دينارا، فيما تتراوح الإيجارات الشهرية للمفروش منها ما بين 215 و755 دينارا شهريا.



وأشار التقرير إلى أن أسعار إيجارات الشقق غير المفروشة المكونة من 3 غرف تبدأ من 210 دنانير وتصل إلى 850 دينارا شهريا، فيما تتراوح للشقق نصف مفروشة بين 360 و980 دينارا شهريا، بينما تبدأ من 210 دنانير حتى 1180 للشقق المفروشة.



وتبلغ إيجارات الشقق غير المفروشة المكونة من 4 غرف 260 إلى 1230 دينارا شهريا فيما ترتفع القيمة لـ «النصف مفروش» منها لتتراوح بين 585 و1130 دينارا شهريا، لتنخفض القيم الإيجارية بصورة كبيرة لذات الشقق حين تكون مفروشة بالكامل لتتراوح بين 485 و540 دينارا.



السالمية



ووفقا لما أبرزه التقرير من رصد معدلات الإيجار على أساس مناطقي، وبالنظر إلى إيجارات الشقق في أبرز 3 مناطق استثمارية بالكويت بالارتكاز على حجم ومساحة الوحدة العقارية، نجد أن إيجارات شقق الاستوديو في منطقة السالمية بدأت من 80 دينارا لغير المفروشة، ووصلت إلى 330 دينارا للمفروشة.



وبدأت إيجارات الشقق ذات الغرفة الواحدة من 140 دينارا للشقق غير المفروشة ووصلت إلى 610 دنانير للشقة المفروشة، و175 دينارا للشقة ذات الغرفتين غير المفروشة فيما تصل إلى 800 دينار لذات الشقة، و275 إلى 680 دينارا للشقة نصف المفروشة، وتتراوح إيجارات الشقة المفروشة بين 350 و710 دنانير شهريا في بعض المواقع.



المهبولة



وفي منطقة المهبولة يبدأ إيجار الاستوديو غير المفروش من 90 دينارا ويصل إلى 230 دينارا، فيما يبدأ إيجار الشقة ذات الغرفة الواحدة غير المفروشة من 170 حتى 330 دينارا، ونصف المفروشة من 275 إلى 380 دينارا، والمفروشة بالكامل من 265 وصولا إلى 400 دينار، فيما يبدأ إيجار الشقة ذات الثلاث غرف من 300 دينار ويصل إلى 610 دنانير لغير المفروشة.



خيطان



وفي خيطان يبدأ إيجار الاستوديو غير المفروش من 80 دينارا ويصل إلى 145 دينارا، والشقة غير المفروشة ذات الغرفة الواحدة من 125 حتى 260 دينارا، والشقة ذات الغرفتين غير المفروشة من 160 وتصل إلى 475 دينارا، ونصف المفروشة تبدأ إيجاراتها من 300 حتى 550 دينارا، والمفروشة بالكامل من 300 حتى 500 دينار، فيما يبدأ سعر الشقة ذات الغرف الثلاث غير المفروشة من 230 ويصل إلى 500 دينار، بينما تتراوح لنصف المفروش بين 380 و700 دينار و430 - 700 دينار للمفروشة بالكامل، بينما تتراوح للشقة 4 غرف ما بين 275 حتى 650 دينارا شهريا.



جليب الشيوخ



تراوحت الإيجارات كافة في جليب الشيوخ لتبدأ من 100 وصولا إلى 450 دينارا للوحدات غير المفروشة، أما الاستوديوهات فتراوحت إيجاراتها بين 100 و135 دينارا شهريا، فيما بلغت الإيجارات الشهرية للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة بين 150 و245 دينارا، وغرفتي النوم تتراوح إيجاراتهم بين 180 و320 دينارا شهريا فيما تبلغ للشقة المكونة من 3 غرف نوم 300 إلى 450 دينارا إيجارا شهريا.



الجهراء



وفي منطقة الجهراء، تتراوح القيم الإيجارية بين 60 و600 دينار، حيث تبلغ الإيجارات الشهرية للاستوديوهات 60 إلى 150 دينارا شهريا، فيما تبلغ للشقة غرفة وصالة بين 135 و290 دينارا شهريا، بينما ترتفع لما بين 220 و500 للشقة المكونة من غرفتين، وتتراوح بين 300 إلى 550 للشقة المكونة من 3 غرف نوم، فيما تتراوح بين 300 و600 دينار للشقق المكونة من 4 غرف نوم.



أبوحليفة



وفي منطقة أبوحليفة ولجهة الوحدات السكنية غير المفروشة فتبدأ إيجاراتها من 120 حتى 560 دينارا شهريا، إذ تبلغ للاستوديو 120 إلى 145 دينارا، ولغرفة النوم الواحدة 150 إلى 265 دينارا شهريا، وللشقة المكونة من غرفتي نوم 160 إلى 450 دينارا شهريا فيما تتراوح الإيجارات بين 270 و560 دينارا شهريا للشقة المكونة من 3 غرف.