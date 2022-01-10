علاء مجيد



سجلت عمليات شراء الكويتيين في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال عام 2021 بقيمة 805.07 ملايين درهم (ما يعادل 66.36 مليون دينار)، حيث تأتي هذه المشتريات مع زيادة وتيرة التطعيم بالرغم من متحور كورونا الجديد «أوميكرون» الذي أضر بكل القطاعات الاقتصادية في العالم أجمع.



كما بلغت عمليات البيع خلال العام بقيمة 1.09 مليار درهم (ما يعادل 90 مليون دينار)، لتكون صافي التعاملات البيعية خلال العام بقيمة 289.63 مليون درهم (ما يعادل 23.87 مليون دينار)، وجاءت هذه المشتريات متماشية مع أداء سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي حقق مكاسب سنوية كبيرة، حيث ارتفع بنسبة 68% خلال عام 2021 ليسجل مستوى 8488 نقطة بنهاية آخر جلسات العام.



وخلال 2021 فقد بلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 1.564 تريليون درهم مع نهاية السنة مقابل نحو 728.229 مليار درهم في نهاية تعاملات العام الذي سبقه، بمكاسب سنوية تقدر بنحو 726.665 مليار درهم.



وخلال ديسمبر، بلغت مشتريات الكويتيين بالأسهم الإماراتية بسوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة 63.69 مليون درهم إماراتي (ما يعادل 5.25 ملايين دينار) في حين بلغت عمليات البيع بقيمة 166.86 مليون درهم (ما يعادل 13.75 مليون دينار) لتكون صافي التعاملات البيعية خلال شهر ديسمبر الماضي بقيمة 103.17 ملايين درهم إماراتي (ما يعادل 8.5 ملايين دينار).

وعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، نجد ان الخليجيين جاءت مشترياتهم في بورصة أبوظبي خلال العام الماضي 2021 تقدر بنحو 4.18 مليارات درهم (ما يعادل 340 مليون دينار) وعمليات بيع بقيمة 5.09 مليارات درهم (ما يعادل 420 مليون دينار) لتبلغ صافي تعاملاتهم البيعية خلال الشهر بقيمة 913.02 مليون درهم (ما يعادل 75.26 ألف دينار).



وبلغ صافي قيمة تداولات المستثمرين الكويتيين في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالبيع خلال شهر ديسمبر الماضي نحو 323.62 مليون درهم إماراتي، ما يعادل (26.68 مليون دينار)، وذلك من خلال عمليات شراء بلغت 269.47 مليون درهم (ما يعادل 22.21 مليون دينار) وعمليات بيع بلغت قيمتها 593.09 مليون درهم (ما يعادل 48.9 مليون دينار).