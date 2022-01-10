عبدالله قنيص



تسببت وصلة من وصلات الاستهتار والرعونة مارسها عدد من الشباب في وقوع مشاجرة عنيفة بين 9 مواطنين وإصابتهم، وقد نقل جميع المصابين الى العلاج في مستشفى العدان، وأرفق في ملف القضية والتي حملت عنوان «تبادل الضرب» عدد 9 تقارير طبية ومضبوطات عبارة عن سلاح هوائي وسيف وسكين.

وحول القضية قال مصدر أمني لـ «الأنباء» ان بلاغا ورد الى عمليات الداخلية عن ان وصلة استهتار ورعونة مقابل ثانوية سالم المبارك في الرقة تطورت الى وقوع مشاجرة دامية وعلى الفور تم توجيه الدوريات حيث تمت محاصرة المتشاجرين وكانوا فريقين، الأول جميعهم مواطنون مكون من اثنين من مواليد 1999 وشقيقه أحدهما من مواليد 1994، واثنين من مواليد 1996 وسادس من مواليد 1998، أما الطرف الثاني فهم 3 مواطنين، الأول من مواليد 2000، والثاني من مواليد 1999، والثالث من مواليد 1996، وتبين ان المشاجرة بسبب محاولة أحد الأطراف ثني الطرف الآخر عن الاستهتار والرعونة.