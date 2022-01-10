عبدالله قنيص



أمر وكيل نيابة الأحمدي بتسجيل قضية وفاة شبهة جنائية في مخفر شرطة الظهر وإحالة الجثة إلى الطب الشرعي وطلب تحريات المباحث بشأن الواقعة.

وكان مواطن من مواليد 1989 اتصل على عمليات الداخلية وأبلغ بأن خادمته الهندية من مواليد 1989 انهت حياتها شنقا في منزل بمنطقة الظهر قطعة 5.

وقال مصدر امني لـ «الأنباء»: على الفور تم الايعاز الى رجال المخفر ورجال الأدلة والمحقق التوجه الى موقع البلاغ ولدى وصولهم الى موقع البلاغ توجه بهم المبلغ الى أعلى سطح منزله حيث شوهدت المتوفاة معلقة رقبتها بقطعة خام.

يشار الى أن لدى الأدلة الجنائية تقنيات وآليات من خلالها يتم التثبت من أن الواقعة انتحار ام لا، وفي حال عدم ثبوت ذلك تصنف القضية بمسميات أخرى.