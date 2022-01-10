تمكن نجم نادي المسايل للفروسية عبدالله العوضي من الفوز بلقب الجولة الرابعة من دوري الاتحاد الكويتي للفروسية التي أقيمت يومي الجمعة والسبت في مضمار نادي المسيلة للفروسية للمرة الأولى في الموسم الحالي.



ونجح العوضي في تصدر جولة التمايز كونه أقل الفرسان حصولا على نقاط جزاء (3 نقاط) بزمن 63.62 ثانية، تلاه فارس نادي الكويت للفروسية راكان الحساوي بزمن 53.22 ثانية (4 نقاط جزاء) وفارس نادي الصيد والفروسية عناز العناز بزمن 54.35 ثانية (4 نقاط جزاء) وفارس نادي المسايل أنطونيو موروزو بزمن 55.84 ثانية (4 نقاط جزاء) والفارسة داليا الزاحم بزمن 62.35 ثانية (4 نقاط جزاء)، وجاء فوز العوضي بعدما لعب على عامل نقاط الجزاء محققا نقاط جزاء أقل من باقي الفرسان المشاركين في الشوط الأخير على ارتفاع 140 سم.



وقام بتتويج الأبطال رئيس الاتحاد الكويتي للفروسية مسعود جوهر حيات وعضو مجلس إدارة الاتحاد الفارس يوسف مشعل الصباح.