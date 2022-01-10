دمشق - هدى العبود

أكد فراس الجاجة مدير شركة أفاميا والمشرف الفني لمسلسل «مزهرية غربة» و«الحوازيق» لـ «الأنباء»، ان كاميرا المخرج رشاد كوكش دارت بالعاصمة السورية دمشق وتحديدا بأحيائها العتيقة معلنة بدء تصوير العمل الاجتماعي الكوميدي الجديد «حوازيق»، وهو من تأليف وسيناريو الكاتب زياد ساري.



وعن الأحداث ومضمون المسلسل قال فراس: قصة عائلة تضطرها الظروف الاقتصادية المتردية لاستئجار غرفة في فندق «مزهرية غربة»، وتبدأ المغامرات الغريبة مع كل حلقة جديدة، إذ يحتوي العمل على ضيوف بالإضافة لنجوم العمل، وأريد التوضيح للقارئ اليوم قبل مشاهدة العمل «ان كلمة حوازيق هو عبارة عن جمع حزمة، ومزهرية غربة في الفندق هي عبارة عن رمز للم شمل نجوم الأسرة السورية، من هنا أستطيع القول بصفتي كمنتج للعمل وشريك مع الكاتب زياد ساري والمخرج المخضرم رشاد كوكش، اننا كنا دقيقين جدا بالاختيار لنجوم العمل. ولكل الكاست الفني، خاصة أننا لدينا قسمين من الضيوف بالعمل منهم الأساسيون، وهم عبارة عن سبعة أو ثمانية نجوم كبار على قدر كبير من الوسامة والقبول من قبل المشاهد لمتابعتهم على مدى ثلاثون حلقة، لذلك اضطررنا إلى تأجيل التصوير عدة أسابيع من أجل التباحث والاختيار الجيد من حيث المظهر والوسامة والكاريزما من أبرزهم الفنانة السينمائية الدرامية والمسرحية روبين عيسى، زينة بارافي، عاصم حواط، رونالدو خزوم سيكون مفاجئا للجمهور. وسيظهر الفنان فاتح سليمان بكركتر مختلف عما قدمه سابقا، الفنان وائل زيدان سيشكل ثنائيا مميزا مع الفنان الكبير خاوندي. باختصار اعتمدنا ستايل جميل ومحبب وقريب من قلوب المشاهدين، أما على صعيد النجوم «من أبرزهم النجمة منى واصف، أمل عرفة، سلمى المصري، أيمن رضا، وائل رمضان، علا باشا، شكران مرتجى. صباح جزائري، ملكة الكوميديا سامية جزائري، سوزان نجم الدين والكبير أسامة الروماني، نظلي الرواس، عبد الهادي صباغ.. وهناك مفاجأة كبيرة وغريبة وهي الدور الذي ستلعبه الفنانة سوزان نجم الدين «سيكون الحدث الأول في تاريخ الدراما السورية»، كما أننا نعمل على كتابة نص مميز لشخصية الكبيرة منى واصف، وسيكون دور أسامة الروماني دورا خطيرا وجميلا بنفس الوقت. والكاريزما الخاصة ستكون للفنانة نظلي الرواس، والفنانة القديرة سلمى المصري ستدير مع أسرتها الفندق بأحداثه المثيرة والمشوقة على مدى ثلاثين يوما، ولن أزيد لأن هناك مجموعة مميزة من الفنانين تستطيع أن تتحدث عن أدوارها للأنباء وللإعلام انتظرونا.