أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر ان مؤسسة البترول (المبنى الإداري) يستهدف تعيين 43 كويتيا خلال السنوات الـ ٥ المقبلة، بعد تعيين 78 مواطنا خلال السنوات الـ ٣ الماضية، موزعين على 31 كويتيا خلال السنة المالية 2020/2021 ونحو 20 موظفا في السنة المالية 2019/2020 ونحو 27 موظفا في السنة المالية 2018/2019. وقالت ان «مؤسسة البترول» لديها سياسة توظيف وتعيين تهدف إلى تعيين الكويتيين بالوظائف الشاغرة وقرار تكويت العمالة، وقد حققت النسبة المستهدفة لتطبيق الاحلال للمواطنين على عقود دائمة بالهيكل التنظيمي المعتمد، حيث بلغت العمالة الكويتية 99.9%. وذكرت ان اجمالي أعداد الوافدين في مؤسسة البترول يبلغ 166 موظفا موزعين على النحو التالي: موظف من مواطني دول الخليج وعدد 142 موظفا بعقود عمل غير كويتي بمرتب مقطوع وعدد 23 موظفا غير كويتي يعملون على عقود عمل خاصة بوظائف تتطلب خبرات تخصصية نادرة. من جهة أخرى، أشارت المصادر الى أن «النفط» قامت بتعيين 70 موظفا موزعين على 29 موظفا خلال الفترة من يناير 2019 حتى نهاية ديسمبر 2019، و27 موظفا خلال 2020، وتعيين 14 موظفا خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2021.