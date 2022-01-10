النقابـة هي الممثـل الـشرعي للعـاملين بالشركة والحريص علـى حـقـوقهم ومكتسباتهم المادية والعينية وضمان استقرارهم ومستقبلهم الـوظيفـي و حمايتهم مـن أي عوائــق إداريـة أو ثغرات قانونية

اسامة ابو السعود

أكدت نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج، انها اتخذت خطوات تجاه مشروع دمج الشركة الكويتية لنفط الخليج لعدم وضوح إجراءاته وضبابية الدراسة والقرارات المترتبة عليها.

وأوضحت النقابة في تصريح صحافي، أنها قامت بمطالبة إدارة الشركة الكويتية لنفط الخليج بوقف كل الإجراءات ومنها توزيع العاملين في المكتب الرئيسي المترتبة على قرار الدمج حرصا منها على مصلحة العاملين و الحفاظ على مستقبلهم الوظيفي.

وتظهر العديد من الكتب والمراسلات الرسمية ما قامت به النقابة من جهود خلال الفترة الماضية للتصدي لهذا المشروع والتي كان آخرها قبل أيام فقط بتاريخ 27-12-2021 والموجه إلى رئيس فريق عمل شؤون العاملين والعلاقات الصناعية بالشركة حول دمج الشركة الكويتية لنفط الخليج وضـمـان حـقـوق ومكتسبات العاملين بالمكتب الرئيسي.

وجاء في الكتاب الذي وجهه أمين سر النقابة بدر العازمي، ان النقابـة تـتـابع باهتمـام القـرارات الصادرة من مؤسسة البترول الكويتيـة بشأن مـشـروع دمـج الـشـركات ذات الأنشطة المتماثلة وما يتم تداوله عـن اتخـاذ الخطـوات التنفيذية لتطبيـق هـذا المشروع والمعلومات الواردة إلينا من الشركة الكويتية لنفط الخليج حول تأكيد هذا الأمر، ونظـرا لـعـدم وضـوح المعلومـات حـول نتـائـج هـذا المشروع عـلـى الـعـاملين بشركة نفط الخليج من حيث الأبعاد القانونية والآثار الإدارية المترتبة علـى عـمـليـة الـدمج ، والهيكـل الـوظيفي وكيفيـة توزيـع المناصـب الإداريـة وتـوفير الفـرص الوظيفيـة، وانعكاسـه عـلـى المـسميات والترقيات المستحقة.

وتابع" إذ تؤكـد النقابـة .. باعتبارهـا الممثـل الـشرعي للعـاملين بالشركة الحـرص علـى حـقـوقهم ومكتسباتهم المادية والعينية، وضمان استقرارهم ومستقبلهم الـوظيفـي مـع ضـرورة حمايـة العـامليـن مـن أي عوائــق إداريـة أو ثغـرات قانونية أو إشـكاليات تعاقديـة قـد تـنـشأ نتيجة الدمج ، وفي هذا السياق فإن النقابة طالبت بصفة الاستعجال:



1. وقـف أي قـرار وما يترتب عليه من الشركة الكويتيـة لـنفط الخلـيـج قبل الاجتماع مع النقابة.

2. تحديد موعد اجتماع عاجل مع الإدارة التنفيذية والاطلاع على الدارسة والقرارات المتخذة بهذا الشأن والوقوف على تداعياتها وتأثيرها، ومعرفة أبعاده على العمل والعمال.

3. ضمان الحماية القانونية للعاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج في المكتب الرئيسي ، بتوقيع اتفاقية حفظ حقوقهم ومكتسباتهم.

4. مخاطبة النقابة رسميا بما يتم اتخاذه من إجراءات.

وختمت نقابة نفط الخليج بالتاكيد على أن حقوق العمال خط أحمر لن تسمح بتجاوزه او اي انتقاص من تلك الحقوق تحت أي مسمى ومن أي مسؤول مهما كان منصبه، داعين الله عز وجل ان يديم على وطننا الحبيب الكويت الغالية نعمة الأمن والأمان والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الأمين الشيخ َمشعل الأحمد الجابر الصباح - حفظهما الله.