قالت إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة إن إجمالي قيمة المعاملات التي أنجزتها العام الماضي بلغت نحو ثلاثة ملايين دينار.



وأضافت الإدارة في بيان صحافي أمس أن عدد شهادات «لمن يهمه الأمر» التي تم استخراجها بناء على طلب الجهات الحكومية والأفراد بلغ 264578 شهادة في حين بلغ عدد الشهادات الصادرة عبر الربط الآلي مع بنك الائتمان والشركة الكويتية لنفط الخليج 170916 شهادة.



وذكرت الإدارة أن إجمالي المعاملات الواردة والصادرة خلال العام المذكور بلغ 276804 معاملات، مشيرة إلى أن لجنة التثمين عقدت خمسة اجتماعات نظرت خلالها في ست معاملات بمناطق مختلفة بينما عقدت لجنة الاعتراضات أربعة اجتماعات نظرت خلالها في خمس معاملات.