في إطار الجهود المبذولة من قبل الفرق الرقابية بأفرع البلدية بالمحافظات لمحاصرة الأسواق العشوائية التي يقيمها الباعة الجائلون في الساحات العامة وأمام المساجد ورفع كل ما يعمل على إعاقة الطريق ويشوه المنظر العام، أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الفروانية عن تنفيذ جولة ميدانية بمنطقة جليب الشيوخ تم خلالها تحرير 8 مخالفات خاصة بالنفايات والباعة المتجولين.



وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة سعد الخرينج أن الهدف من الجولات الميدانية المكثفة رصد المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، لافتا إلى أن الفريق الرقابي بمركز نظافة جليب الشيوخ بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق لا يألو جهدا في محاصرة الأسواق العشوائية للحد من الباعة الجائلين ورفع السيارات المهملة التي تشوه المنظر العام بالمنطقة.



وأشار الخرينج إلى أن الفريق الرقابي قد قام بتنفيذ جولة ميدانية على كل ما يشوه المنظر العام ومحاصرة الأسواق العشوائية التي يقيمها الباعة المتجولين في الساحات وأمام المساجد، مؤكدا ان الجولة أسفرت عن تحرير 8 مخالفات بائع متجول وفق المرسوم الصادر في شأن الباعة المتجولين، بالإضافة إلى مصادرة حمولة 36م3 من البسطات المخالفة وتحويل 20 عاملا مخالفا لوزارة الداخلية لعمل الإجراء اللازم بحقهم.