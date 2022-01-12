عاطف رمضان

أكد وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الشباب م.علي الموسى حرصه على إنجاز مشروع إنشاء وصيانة طرق ومجاري صرف أمطار منطقة خيطان، مشيرا الى أن المشروع له أولوية قصوى لارتباطه بالمواطنين وتحقيق الأمان السكني للأسر الكويتية.



وأضاف الموسى في تصريح صحافي أمس أن المشروع في مراحل إنجازه الأخيرة، وجار التنسيق مع الجهات الحكومية تمهيدا لتسليمه ومن ثم استكمال إجراءات التسليم للمواطنين، مشيرا إلى أنه وجّه القياديين في الهيئة العامة للطرق والنقل البري للإشراف على عملية التسلم المبدئي للمشروع والتأكد من تنفيذ الأعمال وفق شروط العقد وضمان عدم وجود أي معوقات لتسليم المشروع الى الجهات الحكومية المستفيدة.



وأوضح انه من المشاريع المهمة المدرجة ضمن خطة الهيئة العامة للطرق والنقل البري في تطوير منظومة شبكة الطرق والبنية التحتية في مختلف المناطق، وربط المناطق السكنية الجديدة بالشبكة العامة للطرق والجسور بالإضافة إلى رفع مستوى السلامة المرورية على شبكة الطرق الحالية طبقا للمواصفات والمعايير القياسية.