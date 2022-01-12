ليلى الشافعي



قال نائب الأمين العام للإدارة والخدمات المساندة ورئيس اللجنة العليا المشرفة على مسابقة الكويت الدولية الخامسة لتأليف قصص للأطفال في مجال الوقف والعمل الخيري صقر السجاري ان «أمانة الأوقاف» ممثلة بإدارة المعلومات والتوثيق «مكتبة علوم الوقف» أعلنت عن انطلاق المسابقة في دورتها الخامسة خلال الفترة من 5 الجاري حتى 7 أبريل المقبل سعيا الى تقديم كل ما من شأنه تنمية المجتمع حضاريا وثقافيا، ولكون أطفال اليوم هم شباب وعماد المستقبل، وتعزيز مفهوم الوقف والعمل الخيري والتطوعي عند هذه الفئة منذ الصغر بداية الطريق لبناء الثقافة الوقفية للنهوض بالمجتمع.



وأكد السجاري أن «أمانة الأوقاف» تسعى الى إيجاد قنوات ووسائل تربوية شائقة لخدمة هذا الهدف، ولطالما كانت قصص الأطفال الأسرع تأثيرا بين مختلف الوسائل المستخدمة لترسيخ القيم وظلت وسيلة مهمة لتنمية مهارات الطفل كالقراءة والاستماع والفهم والاستيعاب، فضلا عن كونها وسيلة للترفيه وإدخال السرور على الطفل من خلال أحداثها المثيرة، ووسيلة لتنمية بعض المهارات الأخرى كالقدرة على التخيل، وتنمية الاتجاهات الوجدانية نحو الفضائل والأخلاق.



وبين أن المشاركة في المسابقة ستكون مفتوحة لعموم الجمهور داخل الكويت وخارجها، ونعني في المقام الأول فئة الشباب من الطلبة والطالبات، والمؤلفين والعاملين ورواد العمل الخيري والتطوعي، والمؤسسات العامة والأهلية والمجتمعية والقطاع الخاص للتشجيع على التأليف والإبداع في هذا المجال من أجل الحصول على مخرجات قصصية تتمتع بعلو المستوى ومهنية المعالجة كوسيلة تخاطب مؤثرة وموضوعها هذه الدورة مماثل للدورتين السابقتين، حيث تفتح باب الخيال بالنسبة للمؤلف وتشترط أن تكون بأسلوب أدبي غير مباشر وبعيد عن الوعظ والأسلوب التعليمي التقريري.



وأعلن أن اللجنة المشرفة ستتلقى مشاركات الجمهور عبر الإيميل [email protected] حتى 7 أبريل المقبل، وتقبل المشاركات عبر الإيميل فقط، وذلك بملء نموذج الاشتراك الموجود على الموقع الرسمي للأمانة وموقع مكتبة علوم الوقف، بشرط أن يكون موضوع القصة المشاركة في مجال الوقف، والعمل الخيري، والعمل التطوعي ويستهدف الفئة العمرية من الثامنة إلى الثانية عشرة سنة وألا يتعارض النص الأدبي مع القيم الأصيلة والثوابت الإنسانية ويكون النص باللغة العربية ولا تزيد القصة على 1000 كلمة، وإجراءات التقديم للمسابقة يكون بالاطلاع على نسخة الكتيب التعريفي لموضوعات المسابقة وشروطها، وتعبئة نموذج الاشتراك في المسابقة وإرساله مع القصة إلى الأمانة العامة للأوقاف عبر البريد الإلكتروني الموضح سابقا.



وأفاد بأن اللجنة العليا المشرفة على الجائزة تضم نخبة من المتخصصين من داخل الأمانة وخارجها وتتابع جهودها لكي تحقق الجائزة أعلى مستويات الريادة محليا وخارجيا في كل مراحلها، كاشفا عن أن معظم المشاركات في الدورات السابقة كانت قيمة جدا.