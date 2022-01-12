يقام رالي داكار، وهو أكبر سباق رالي في العالم، للمرة الثالثة في المملكة العربية السعودية في عام 2022، ويتنافس فريق إيفيكو بتروناس دي روي في النسخة الجديدة من رالي داكار بشاحنتين من طراز باورستار يقودهما جانوس فان كاستيرين الابن وهانس ستايسي، بالإضافة لإيفيكو تراكير مع ميتشل فان دين برينك خلف عجلة القيادة، وستمثل نسخة 2022 علامة فارقة في سباق رالي داكار العاشر للتعاون بين إيفيكو، وبتروناس، وفريق دي روي.



واحتل القادة الثلاثة في فريق دي روي إيفيكو المراكز العشرة الأولى، حيث قدم جانوس فان كاستيرين أداء جيدا محتلا المركز السادس، وجاء مارتن فان دن برينك في المركز التاسع متفوقا على زميله فيك فيرستيجنن، حيث تميزت المرحلة من حائل إلى القيصومة بكثرة الرمال والكثبان الرملية.



سائقو فريق إيفيكو بتروناس دي روي راضون عن النتائج حتى الآن، حيث يحتل جانوس فان كاستيرن ومارسيل سنيجرز وداريك رودوالد المركز السادس بعد المرحلة الثانية في الترتيب، صحيح أن الفارق كبير مع المتصدر ديمتري سوتنيكوف (45 دقيقة و37 ثانية)، لكن الاختلافات مع الفرق في المركزين الرابع والخامس ليست كبيرة، اما شيبالوف فيحتل المركز الرابع برصيد 22.43 خلف ديمتري، وأليس لوبريس في المركز الخامس متخلفا بـ 31.11 عن قائد كاماز.



وبهذه المناسبة، صرح آشيش تاندون، المدير العام لشركة كايكو الشايع والصقر الوكيل المعتمد لعلامة إيفيكو في الكويت: سعداء لرؤية شاحنات إيفيكو في رالي داكار، نحن نهدف إلى المنصة ورؤية شاحناتنا القوية تبرهن على موثوقيتها الشديدة في أصعب التضاريس، بما في ذلك التحديات الصحراوية.