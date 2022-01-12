أطلق بيت التمويل الكويتي (بيتك)، بطاقة الدفع المسبق بالعملات الأجنبية، التي توفر باقة من المميزات وتتيح للعملاء سهولة التعبئة والدفع بعملات مختلفة أثناء السفر وخلال التسوق عبر الإنترنت.



يأتي ذلك استمرارا في حرص البنك على منح العملاء تجربة مصرفية متميزة تلبي طموحاتهم وتطلعاتهم، وضمن إطار استراتيجية البنك في تطوير منتجاته وخدماته بما يعكس الأداء المتميز، وبالتالي زيادة قاعدة عملائه وحصته السوقية ومركزه المالي القوي في الكويت والعالم.



وقال نائب المدير العام للبطاقات المصرفية للمجموعة بالتكليف في «بيتك» طلال العربيد ان بطاقة الدفع المسبق بالعملات الأجنبية تساعد العملاء في إدارة مدفوعاتهم بكفاءة، مع ميزة الدفع المباشر بعملات أجنبية مختلفة دون احتساب رسوم صرف العملات، مبينا ان البطاقة تمنح المسافرين طريقة ذكية ومناسبة لحمل أموال السفر، وهي متوافرة بـ 5 عملات رئيسية: الدولار أميركي، والجنيه الاسترليني، واليورو، والدرهم الإماراتي، والريال السعودي.



وأضاف العربيد ان البطاقة تقدم باقة من المميزات، بما في ذلك: تجنب التغيير في سعر الصرف للعملة المختارة، وراحة الإنفاق بالعملة المختارة دون عناء تحويل العملة، وحماية المشتريات، والاستفادة من عروض فيزا المستمرة، كما تعتبر البطاقة أكثر أمانا من النقد.



وأشار الى ان البطاقة تتميز أيضا بالمرونة في إعادة التعبئة، من خلال تطبيق «بيتك» للهواتف الذكية KFHonline، وموقع «بيتك» الإلكتروني www.kfh.com، وخدمة ألو «بيتك» الهاتفية 1803333، بالإضافة الى فروع «بيتك» المصرفية، وفروع KFH Go الذكية.



ونوه بأن إصدار البطاقة للعميل لا يتطلب وجود حساب في «بيتك»، ولا يتطلب منه تحويل الراتب، ولا تدخل البطاقة ضمن التزامات العميل، مبينا ان سن العميل يجب أن يكون 18 عاما وما فوق.



وأكد مواصلة سلسلة النجاحات في سوق البطاقات المصرفية، مع مواصلة تحديث وتطوير خدماته ومنتجاته ليعزز مكانته الرائدة في الصيرفة على المستويين المحلي والإقليمي، وذلك باستخدام أعلى معايير الجودة والابتكار والسهولة والأمان، منوها بالنجاح الكبير للحملات المختلفة للبطاقات، وآخرها حملة «فيكم بحر» التي أطلقها «بيتك» مؤخرا لحاملي بطاقات فيزا «بيتك» والتي تتيح فرصا فريدة للفوز بقوارب Sea Ray أو Fliteboard لـ 13 من عملاء «بيتك» مقابل عمليات شراء محلية وعالمية (متضمنة العمليات الشرائية التي تتم عن طريق الإنترنت بالعملة الأجنبية).



وأكد العربيد ريادة «بيتك» في التحول الرقمي وتبني أحدث أساليب الدفع، مشيرا الى خدمة «المحافظ الرقمية» عبر الموبايل والساعات الذكية التي توفر أحدث أساليب الدفع الرقمية الذكية بأعلى معايير الأمان المتطورة، بالتعاون مع «Garmin»، و«Fitbit»، و«Samsung»، حيث أصبح بإمكان حاملي بطاقات «بيتك» بكل أنواعها، الاستمتاع بتجارب دفع ذكية وسهلة بكل راحة وأمان بمجرد تمرير الجهاز أو الساعة الذكية على نقاط البيع المتوافقة مع تقنية «NFC» محليا وعالميا.



وقال مدير فيزا في الكويت أنكوش ديفاداسون: تتميز بطاقات فيزا مسبقة الدفع بالعملات الأجنبية من «بيتك» بأنها مرنة وآمنة، وتسمح لحاملي البطاقات بالدفع بما يصل إلى 5 عملات مختلفة، عبر الإنترنت أو في المتجر، ويمكن استخدامها في أي مكان.

تقبل بطاقات فيزا في الكويت أو لدى شركاء فيزا التجاريين البالغ عددهم 70 مليونا في جميع أنحاء العالم.

إن بطاقات فيزا للعملات الأجنبية المسبقة الدفع من «بيتك» ستمكن العملاء من الاستفادة الكاملة بمزايا التجارة الرقمية، ويسعدنا أن نرى «بيتك» يطلق أول بطاقات فيزا مسبقة الدفع بالعملات الأجنبية متوافقة مع الشريعة في الكويت.