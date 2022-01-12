بحث الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب كامل العبدالجليل أول من أمس مع المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو» سالم المالك الذي يزور البلاد حاليا سبل تعزيز التعاون الثقافي المشترك.

وقال الناطق الرسمي الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة بالمجلس د.عيسى الأنصاري في تصريح صحافي إن العبدالجليل استعرض خلال اللقاء إنجازات «الوطني للثقافة» ودوره الفعال ومشاركته مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لخلق توأمة ثقافية خصبة في الكويت.

وأضاف الأنصاري أن المالك ثمن دورالمجلس باعتباره علامة ثقافية بارزة محليا وإقليميا، مشيدا بعطاءاته المتميزة ودوره الفاعل من خلال عضويته في منظمة «إيسيسكو»، موضحا أن المالك عرض دور المنظمة في خلق منصات فنية وتراثية وفكرية وموسيقية تستقطب كل الأنشطة الثقافية وتظهر القيم الحضارية للمجتمعات العربية والإسلامية أينما كانت.



ولفت الى ان المالك بيّن اهتمام المنظمة بتسجيل المواقع التراثية والأثرية في كثير من المناطق العربية والإسلامية من خلال اتفاقية تكاملية مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو» حيث تم تسجيل أكثر من 366 موقعا تراثيا وأثريا في العالم الإسلامي مع الأمل بتسجيل 1000 موقع بحلول عام 2025.

وذكر أن مدير عام «إيسيسكو» أشار إلى العمل على إنشاء كراسي علمية وبحثية في العديد من المجالات لاسيما مجال الفنون والآداب بالتعاون مع العديد من الجامعات الدولية في برلين والأرجنتين وفرنسا وكوريا فضلا عن توثيق العلاقة مع المجلس الوطني بصفته منارة ثقافية عربية لها وزنها.