لايزال سيباستيان لوب يمثل أكبر تهديد لناصر العطية، حيث يتجه رالي داكار نحو ذروته بعد يوم رائع آخر لفريق البحرين ريد إكستريم في السعودية.

واحتل بطل العالم للراليات 9 مرات ومساعده فابيان لوركين بسيارة برودرايف هانتر المركز الخامس الأسرع في المرحلة التاسعة ليحقق المركز الثاني للترتيب العام للرالي، وبفارق 39 دقيقة و5 ثوان عن العطية الذي سجل ثالث أفضل زمن خلف الفائز بالمرحلة جينيل دي فيليرز. وبينما لاتزال هناك فجوة كبيرة بين العطية متصدر الرالي وأقرب منافسيه، فإن الطبيعة الخطرة لمسارات المراحل خلال الأيام الثلاثة الماضية تعني أن معركة النصر في أصعب رالي بالعالم لم تنته بعد.

وكان زميلا لوب في فريق البحرين ريد إكستريم أورلاندو تيرانوفا ومساعده داني أوليفيراس بسيارة برودرايف هانتر أخرى قد تجاوزا دقيقة واحدة خارج المراكز العشرة الأولى في المرحلة التاسعة التي يبلغ طولها 287 كيلومترا، لكن الأهم من ذلك ان الفريق ارتقى في الترتيب العام مرة أخرى إلى المركز الرابع.

من جانبه، أكد ناني روما، الفائز بلقب رالي داكار مرتين، مجددا تعافيه من انتكاسات الأسبوع الأول ليضمن ومساعده أليكس هارو بسيارة برودرايف هانتر ثالثة إنهاء المرحلة ضمن العشرة الأوائل قبل الوقف بالمخيم الليلي في وادي الدواسر. وقاد الثنائي الإسباني عبر كميات هائلة من الغبار التي خلفتها سيارات أخرى في مسارها، والتي سرعان ما مرت عبر قسم صخري صعب للغاية.