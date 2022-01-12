توج فريق وزارة التربية بلقب دوري الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية لدوري سيدات البلياردو للموسم الرياضي 2021-2022 بينما حل في المركزين الثاني والثالث وزارة الكهرباء والماء.



وتم تتويج الفائزين بالمسابقة من قبل اللجنة العليا المنظمة للدوري وقطاع الرياضة للجميع ممثلة بإدارة الفعاليات الرياضية والشراكات، حيث أكدت مراقب إدارة الفعاليات الرياضية والشراكات بالهيئة العامة للرياضة هند الهزاع على دور الشباب المهم وضرورة توفير كل السبل والإمكانات التي تسهم في تطوير مثل هذه البطولات لما لها من دور إيجابي على المجتمع.