أصبحت الشاعرة والناشطة الحقوقية مايا أنجيلو أول امرأة سوداء تظهر على عملة معدنية أميركية من فئة ربع دولار، في نسخة جديدة من هذه العملة كشفت عنها الاثنين هيئة سك العملة الأميركية التابعة لوزارة الخزانة.

وستكون أنجيلو، وهي مؤلفة كتاب «I Know Why the Caged Bird Sings»، أول شخصية يحتفل بذكراها عبر برنامج «أرباع النساء الأميركيات»،الذي وقع عليه ليصبح قانونا في يناير 2021. وأفادت الهيئة في بيان أنها بدأت بـ«شحن الكمية الأولى من النقود المعدنية» التي تظهر عليها أنجيلو.



وقالت نائبة مدير هيئة سك العملة فينتريس جيبسون «يشرفني أن أقدم أول عملة معدنية متداولة مخصصة للاحتفاء بالنساء الأميركيات وإسهاماتهن في التاريخ الأميركي».