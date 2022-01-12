قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) استبعاد حارس مرمى منتخب كوت ديفوار سيلفيان جبوهوو بعدما تأكدت إيجابية عينة تحليل المنشطات الخاص به.



واستبعد منتخب كوت ديفوار حارسه من قائمته، بعد القرار النهائي بإيقاف جبوهوو مؤقتا بسبب إيجابية عينة تحليله ضد المنشطات.



وخضع الحارس لتحليل المنشطات بعد مباراة الكاميرون وكوت ديفوار في تصفيات كأس العالم في نوفمبر الماضي، وظهر في نتائج التحاليل تعاطيه لمادة التريامسينولون المحظورة.



بدوره، تقدم اتحاد الكرة الايفواري باستئناف على القرار وقتها لكن القرار النهائي جاء بإيقافه، لذلك قرر منتخب كوت ديفوار استبعاده من البطولة.