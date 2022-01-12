سجلت ألمانيا 80430 إصابة جديدة بكوفيد-19 اليوم الأربعاء، وهو أعلى عدد في يوم واحد منذ بدء الجائحة مع انتشار المتحور أوميكرون شديد العدوى ووسط تراجع معدل التطعيم مقارنة بمناطق أخرى في أوروبا.

وكان المستوى القياسي السابق للإصابات اليومية قد بلغ أكثر من 76 ألفا يوم 26 نوفمبر.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في ألمانيا حتى الآن سبعة ملايين و661811 إصابة وارتفعت الوفيات 384 اليوم الأربعاء ليبلغ الإجمالي 114735 وفاة.

وحصل أقل من 75 بالمئة من السكان على الجرعة الأولى على الأقل من اللقاحات المقاومة لكوفيد-19 وفقا لأحدث بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية.