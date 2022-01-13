عطوي: نهدف من خلال فروعنا إلى توفير تجربة تسوق مميزة لعملائنا



افتتحت شركة الاتصالات الكويتية stc فرعها الرئيسي الجديد في منطقة المهبولة مجهزا بأحدث التقنيات لتوفير تجربة عملاء استثنائية، وقامت stc في فرعها الرئيسي الجديد بدمج الحلول الرقمية والذكية، بما يتماشى مع رؤيتها للتحول الرقمي واستراتيجيتها لدعم نمط حياة عملائها الكرام.



ويتميز الفرع الجديد بتصميم يدمج كل من الميزات المبتكرة والحلول المتميزة، بما يؤكد الفهم المتعمق لـ stc للاحتياجات المتنوعة لقاعدة عملائها المتزايدة في الكويت.

ويفتح فرع المهبولة الجديد أبوابه لخدمة العملاء الجدد والحاليين، موفرا تجربة خدمة قائمة على ابراز العروض الترويجية والخدمات الحصرية للزائرين.



ولتوفير أفضل خدمة، تم تأسيس الفرع لمنح أعلى مستويات الراحة للعميل، حيث حرصت الشركة على عرض أحدث الهواتف الذكية وأجهزة الترفيه الأحدث في السوق عبر منصات عرض ممتدة للتسوق المباشر.

وسيتيح ذلك للعملاء فرصة اختبار المنتجات، والتعرف على مميزات الأجهزة ومواصفاتها، واختبار الميزات المناسبة لهم قبل الشراء.

بالإضافة إلى ذلك، تتوافر منطقة خدمة ذاتية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مخصصة لتلبية طلبات العملاء في الوقت الذي يناسبهم.



ودعما للقرارات التي اتخذتها وزارة الصحة لمواجهة والوباء، سيطبق الفرع الجديد الإجراءات الاحترازية اللازمة مثل التباعد الاجتماعي وتوفير أقنعة الوجه الإلزامية والتعقيم المنتظم لضمان سلامة كل من العملاء والموظفين.

وهي معايير السلامة ذاتها التي تحافظ stc عليها في مقرها الرئيسي ومختلف فروعها وفي أي مبادرات خارجية تشارك فيها، بهدف التخفيف من المخاطر المرتبطة بالوباء الحالي.



وتعليقا على هذا الافتتاح، قال م.عامر عطوي الرئيس التنفيذي لقطاع مبيعات الأفراد في stc: سعداء بافتتاح الفرع الرئيسي الجديد في منطقة المهبولة، والذي يركز على توفير تجربة تتمحور حول تلبية احتياجات العملاء مع منحهم فرصة الوصول إلى أحدث منتجاتنا، وخدماتنا وآخر عروض الشركة.

يظل هدفنا هو تحسين رحلة العميل باستمرار لكل من العملاء الحاليين والجدد مع تسهيل الوصول إلى مجموعة عروضنا الواسعة النطاق، ومن خلال فروعنا الرئيسية الجديدة، نهدف إلى إضفاء تجربة تسوق مبسطة وشخصية تمكن عملاءنا من معرفة المزيد عن منتجاتنا وخدماتنا قبل الدخول في أي التزام.



وأضاف: التعامل مع عملائنا بطرق مبتكرة يتيح لنا الحصول على فهم أفضل لخيارات حياتهم وتخصيص عروضنا بطريقة يمكن أن تمنح قيمة مضافة إلى روتينهم وأنشطتهم اليومية، وسواء كان ذلك من خلال أحد فروعنا أو منصاتنا الرقمية أو من خلال مركز الاتصال الخاص بنا، فإن هدفنا الأساسي المتمثل في تقديم تجربة استثنائية لعملائنا يظل ثابتا.