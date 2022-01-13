أعلن بنك بوبيان عن توقيع شراكة استراتيجية بالتعاون مع جامعة دووك DUKE الأميركية لإطلاق البرنامج التدريبي الخاص بإعداد القادة داخليا في بنك بوبيان وتعزيز مهاراتهم القيادية لمواكبة التطورات والتحديات في المرحلة الحالية التي تعزز الخدمات الإلكترونية والرقمية.



وقال المدير التنفيذي لإدارة تطوير وإدارة المواهب في بنك بوبيان عبدالعزيز الرومي: شراكتنا مع جامعة دووك الأميركية جاءت بالتزامن مع التطورات المتسارعة والمتلاحقة التي يشهدها قطاع الأعمال الرقمي حاليا في الكويت وحول العالم مع سعي بنك بوبيان المتواصل نحو تقديم كافة السبل لدعم وتحفيز كوادره البشرية وتبني أفضل الممارسات في تطوير موارده البشرية.



وأضاف: من هذا المنطلق جاءت هذه الشراكة مع واحدة من أفضل الجامعات في مجال التدريب والتطوير المهني في العالم من خلال برنامج القادة والذي يعد أول البرامج التدريبية المندرجة تحت Boubyan Business School التي أطلقها البنك مؤخرا.



يذكر أن Boubyan Business School يعتبر مشروعا ابتكاريا وهو الأول من نوعه على مستوى الكويت والمنطقة ككل، حيث يعمل مثابة مظلة تنطوي تحتها العديد من الأكاديميات والدورات التدريبية التي تستهدف جميع شرائح الموظفين.



ويضم المشروع أربع أكاديميات فرعية ومجموعة من الأكاديميات تختص الأولى بالتكنولوجيا والثانية بالإبداع والابتكار وإدارة التغيير بينما تختص الثالثة بالخدمات المصرفية الشخصية والأخيرة بالقيادة والإدارة.



وحول برنامج القادة، أوضح الرومي أنه يعد الأول من نوعه الذي تقدمه جامعة دووك والذي يهدف إلى تأهيل الكوادر البشرية في بنك بوبيان خاصة في قطاع المنتجات الرقمية المصرفية وذلك عبر الاطلاع على أحدث التطبيقات الإدارية والقيادية في البنوك الرقمية وبناء وتعزيز الفكر والتخطيط الاستراتيجي وبناء فرق العمل الناجحة للارتقاء بمستوى المؤسسة ذاتها.



وأضاف أن هذا البرنامج يعد المرحلة الأولى من رحلة التطور لقادة بنك بوبيان والتي تهدف إلى خلق فريق عمل قيادي فعال يسعى إلى إنجاح الاستراتيجية التوسعية للبنك وتعزيز قيمه لتقديم منتجات وخدمات أفضل للعملاء.



وأشار إلى أن توجه بنك بوبيان الرقمي الحالي يتماشى مع محاور برنامج قيادة آلية تطوير القادة من خلال منصة دووك الرقمية التعليمية والتوجيه التنفيذي ما يعزز قيمة البرنامج للمشاركين ويتناسب مع متطلبات العمل.