استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس المستشار بالديوان الأميري محمد أبوالحسن، حيث أهدى سموه كتابا بعنوان «حقائق وخفايا ذكرياتي»، هذا وقد تضمن الكتاب توثيقا لدور مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة عندما كان مندوبا دائما للكويت لدى الأمم المتحدة في فترة عام 1981 إلى 2003.



كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح امس وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية السابق د.مشعان العتيبي.



هذا، وقد أشاد سموه ه بأدائه لمسؤولياته بكل إخلاص وتفان، معربا سموه عن شكره وتقديره له على ما بذله من جهد وعطاء لمصلحة وطنه العزيز وذلك خلال فترة توليه منصبه الوزاري، متمنيا سموه له دوام التوفيق والسداد.



كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح امس وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة السابق مبارك الحريص.



هذا، وقد أشاد سموه بأدائه لمسؤولياته بكل إخلاص وكفاءة مقدرا سموه ما بذله من جهد وعطاء لمصلحة وطنه العزيز وذلك خلال فترة توليه منصبه الوزاري، متمنيا سموه له دوام التوفيق والسداد.