أسامة أبوالسعود



أصدر وكيل وزارة العدل عمر خالد الشرقاوي قرارا إداريا رقم 2 لسنة 2022 بشأن دوام موظفي الوزارة خلال أزمة انتشار متحور أوميكرون.



وجاء في القرار، الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه:



٭ مادة أولى: يتعين على جميع القطاعات والإدارات التي تقدم خدماتها للمراجعين الالتزام بالتعليمات والإجراءات التالية:



1 ـ إنجاز المعاملات وتقديم الخدمات عن بعد بالتنسيق مع قطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء، وفي حال استقبال المراجعين يتم الالتزام بكل الإجراءات والإرشادات الصحية للوقاية من فيروس كورونا.



2 ـ يكون استقبال المراجعين من خلال نظام تحديد المواعيد على منصة «متى» الإلكترونية (Meta.e.gov.kw)، ويعفى المحامون ومندوبوهم من ذلك تنفيذا للتعميمين الإداريين رقمي 9 و22 لسنة 2021.



3 ـ تحدد كل إدارة وسيلة لتلقي استفسارات المراجعين والتواصل معهم، ويتم الإعلان عن هذه الوسيلة على بوابة العدل الالكترونية وكل مواقع الوزارة.