محمد راتب



تم اختيار الكويت لرئاسة المنظمة الآسيوية الأفريقية لحقوق الإنسان وتزكية سعود راشد الحجيلان رئيسا لها، وذلك في الاجتماع الطارئ الذي جرى بمشاركة كافة أعضائها عبر برنامج زووم، وبهذه المناسبة ذكر رئيس المنظمة سعود راشد الحجيلان في أول تصريح لـ«الأنباء» أن المنظمة تأسست للدفاع عن حقوق الإنسان ونشر الوعي بين الناس بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين.



وأشار إلى أن المنظمة وضعت في قائمة أولوياتها الدفاع عن كافة الأفراد والجماعات الذين تتعرض حقوقهم للانتهاك إلى جانب تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وعقد شراكات من أجل تحسين وتطوير آليات حقوق الإنسان.



وذكر أنه تنضوي تحت المنظمة الآسيوية الأفريقية كل من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، جمعية مراقبة حقوق الإنسان العراقية، الرابطة الجيبوتية لحقوق الإنسان، مركز لبنان لحقوق الإنسان، منظمة الأمن الإنساني السودانية، الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان، المنظمة الموريتانية لمناهضة التطرف ولدعم الوحدة الوطنية، منظمة حقوق الإنسان في كوردستان العراق، الجمعية الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، مرصد ‏الصحراء للسلم والديموقراطية وحقوق الإنسان بالمغرب، جمعية المرصد الوطني الأردني لحقوق الإنسان.