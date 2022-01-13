عبدالعزيز الفضلي



عقد وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب اجتماعا مع المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «الأسيسكو» د.سالم المالك والمشرف العام للجان والمؤتمرات في المنظمة د.أحمد سعيد والوكلاء ومديري الإدارات المركزية والموجهين لمناقشة قضايا مشتركة بين وزارة التربية والمنظمة حيث تم عرض وتبادل وجهات النظر وأوجه التعاون بين الأطراف.



وأشاد المالك بالجهود التي تبذلها الكويت من خلال مبادراتها السباقة على مر التاريخ والمعروفة بعطائها وكرمها وسخائها على العالم أجمع في كل ما يتعلق في العمل الإنساني المشترك مشيرا إلى أن الهدف من الزيارة هو الاستفادة من الخبرات والكفاءات الكويتية بالإضافة إلى بناء شراكات واتفاقيات مع المؤسسات الكويتية ولنيل شرف العمل المشترك في خدمة شعوب العالم الإسلامي ودعا إلى تعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات بين المنظمة ووزارة التربية وقدم جزيل الشكر للجهود التي بذلتها الوزارة لهذا الاجتماع متمنيا أن يثمر هذا التعاون عن نتائج إيجابية.



ومن جهته، أشار المشرف العام للجان والمؤتمرات في المنظمة د.أحمد سعيد إلى أن هذه الزيارة تمثل محطة مفصلية في تاريخ العلاقات بين الكويت والمنظمة وستحقق نتائج إستراتيجية باسم المنظمة سواء في إطار تعزيز التعاون مع جهات الاختصاص ومع الوزارات التي تعمل في ميادين عمل المنظمة أو مع الجهات الشريكة المتعاونة مع المنظمة داخل الكويت، مبينا ان هذا التعاون والشراكة تاريخ حافل بالانجازات والمساعدات والدعم الفني والمادي للمنظمة في إطار برامجها في المجالات التربية والعلوم والثقافة وقدم جزيل الشكر للجهات المختصة على هذه الدعوة، متمنيا للعلاقات بين الكويت والمنظمة المزيد من التميز والنجاح.



وفي الختام تم تكريم كل من د.سالم المالك ود.أحمد سعيد تقديرا لهم ولحضورهم الكريم وحرصهم على تعزيز العلاقات بين المنظمة والكويت.