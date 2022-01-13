عادل الشنان



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية تستعد لاستقبال دفعة جديدة من أهالي مدينة المطلاع السكنية لمنحهم شهادات لمن يهمه الأمر الموجهة الى بنك الائتمان وبلدية الكويت تمهيدا لإصدار اذونات البناء والشروع في خطوات بناء قسائمهم أسوة بجيرانهم الذين سبقوهم بما يقارب 9 آلاف قسيمة. وأكدت المصادر ان هذا التنسيق جار بالتوافق مع كافة الجهات المعنية بتوجيهات من مجلس الوزراء لاستكمال وتحديد اعداد الدفعات على فترات متقاربة وذلك بعد توفير الدفعات المالية الخاصة بقروض البناء حسب القانون المعمول به حاليا، مؤكدة ان الأمر سيتم الاعلان عنه رسميا من قبل مجلس الوزراء في القريب العاجل.