أحمد مغربي



كشفت مصادر نفطية مسؤولة لـ«الأنباء» أن القطاع النفطي يستهدف توظيف نحو 2827 مواطنا في مشروعي مصفاة الزور والوقود البيئي، وهما أكبر مشروعين نفطيين في البلاد ويستهدفان رفع الطاقة التكريرية في البلاد إلى 1.4 مليون برميل يوميا.



وقالت المصادر ان مشروع الوقود البيئي يوفر نحو 1438 وظيفة موزعة على 53 تخصصا فنيا، ويتركز أغلبها في 585 وظيفة مشغل حقل-1، ونحو 348 وظيفة و29 رئيس قسم عمليات و48 مهندس عمليات و23 مهندس تصنيع و14 مهندس تآكل وتعدين و21 وظيفة مهندس تخطيط الصيانة و30 وظيفة رئيس وردية عمليات و105 مراقب و13 محلل مختبر، فضلا عن عدد 2 مدير عمليات و8 رئيس فريق عمليات.



إلى ذلك، أشارت المصادر إلى ان مصفاة الزور ساهمت في خلق 1389 فرصة وظيفية وتم شغل نحو 95% من تلك الوظائف حتى الآن لدى الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك)، وجار تسكين الشواغر الأخرى بالتزامن مع تشغيل المصفاة بحلول مارس المقبل.



وقالت انه تم وضع خطط توظيف لسد الشواغر النفطية في مصفاة الزور من خلال نقل الخبرات من القطاع النفطي، وتعيين حديثي التخرج وذوي الخبرة للعمل في مشاريع الزور والتي تتألف من المصفاة ومرافق استيراد الغاز المسال ومجمع البتروكيماويات.