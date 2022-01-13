ذكرت ‏إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الاطفاء العام أن إدارة الإطفاء والانقاذ البحري تعاملت مع عدة بلاغات فجر اليوم الخميس بسبب حالة الضباب التي تمر بها البلاد ، وقد اوضحت ان زوارق مركز الشويخ للإطفاء والانقاذ البحري تعاملت مع احد اليخوت الذي كان بالقرب من جسر الشيخ جابر الأحمد ويحمل على متنه 3 أشخاص لم يستطيعوا العودة الى البر بسبب انعدام الرؤية اثر الضباب الكثيف ، وقد تمت عملية اقتيادهم الى البر بسلام.



وفي حادث آخر توجه زورق من مركز الشعيبة للإطفاء والانقاذ البحري الى يخت يحمل على متنه شخصين كانا بحالة سليمة وتبين وجود عطل في محركاته ، وقد قام رجال الإطفاء بتأمين وصول اليخت الى مرسى الكوت.



وتناشد ادارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الإطفاء العام المواطنين والمقيمين بعدم الخروج لأي رحلات بحرية في هذه الأجواء غير المستقرة والتي قد تتسبب في وقوع بعض الحوادث ، مع مراعاة متابعة الحالة الجوية قبل القيام بالرحلات وذلك لسلامة الجميع.