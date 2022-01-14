الأغلبية ملتزمة والمخالفات قليلة.. والفريق من «القوى العاملة» و«البلدية» و«التجارة» و«الداخلية»

الأنصاري: دور «التجارة» يتمثل في تحرير إنذارات والتوقيع على تعهدات بتلافي المخالفات

عبدالملك: 63 ألف زيارة و7 آلاف إخطار بتلافي المخالفة و7 إغلاقات منذ بدء الجائحة



بشرى شعبان



«التزام شبه كامل بالاشتراطات والتعليمات»، هكذا وصف مشرف فريق التفتيش على تطبيق الاشتراطات الصحية من «القوى العاملة» م.جعفر الرامزي الأوضاع خلال جولة تفتيشية قام بها الفريق في مجمع «العاصمة مول»، ورافقته خلالها «الأنباء»، للتأكد من مدى الالتزام بالإجراءات المعتمدة خاصة بعد الارتفاع الكبير في الإصابات بفيروس كورونا، حيث رصد بعض المخالفات منها عدم وضع علامات التباعد وتم تحرير إخطارات بتلافيها.



وقال الرامزي ان فريق التفتيش على الاشتراطات المنبثق عن لجنة الاشتراطات الصحية بمجلس الوزراء يقوم بالتفتيش على المؤسـســات والأنشطــة والمجمعات والأسواق في كل المحافظات لتوعية أصحابها بضرورة الالتزام وارتداء الكمام، ووضع علامات التباعد، وعدم السماح بالدخول إلا لمن لديه شهادة تطعيم.



وأضاف: الحمدلله وبفضل وعي الجميع هناك التزام شبه كامل بالاشتراطات والمخالفات بسيطة، ولمسنا حرصا كبيرا من رواد المجمعات وأصحاب المحلات ونتمنى من الجميع عدم الخروج إلا للضرورة، لافتا الى ان أبرز المخالفات هي عدم الالتزام بالكمام.



وحول العقوبات، أوضح انه على مستوى «القوى العاملة» نوجه إخطارا بتلافي المخالفة لمدة 24 ساعة ونقوم بإعادة بالتفتيش وبفضل الله فالأغلبية ملتزمة والمخالفات قليلة جدا، أما الإغلاقات فتتم عن طريق البلدية، والفريق يتكون من «القوى العاملة» و«البلدية»، و«التجارة»، و«الداخلية» وكل جهة تتخذ إجراءاتها، مؤكدا ان الجولات ستشمل كل المجمعات التجارية بجميع المحافظات، بالإضافة الى الصالونات والحضانات والمدارس والفنادق، والتفتيش دوري ويومي وعلى فترتين صباحية ومسائية وكل مواطن او مقيم يرصد اي تجمع او مخالفة للاشتراطات بإمكانه التبليغ عبر الخط المباشر الخاص بالهيئة.



إجراءات «التجارة»



بدوره، قال مدير الجهاز الفني للإشراف على السلع في وزارة التجارة وعضو لجنة الاشتراطات الصحية بمجلس الوزراء فيصل الأنصاري: مستمرون في الجولات التفتيشية صباحا ومساء للتأكد من مدى الالتزام، وارتفاع الإصابات يتطلب تضافر جهود كل الجهات لمساندة وزارة الصحة.



وعن الإجراءات التي تتخذها «التجارة» في هذه الجولات، ذكر انها تتمثل في تحرير إشعار مراجعة وتوقيع على تعهد، ومتابعة المخالفة وفي حال الاستمرار بمخالفة الاشتراطات يتم إغلاق المحل «إغلاقا تجاريا»، مشيرا الى التدقيق على ارتداء الكمامات للعمال والرواد والتباعد وعدم وجود تزاحم وتوفير فاحص حرارة والتدقيق في شهادات التطعيم ووضع لوحات إرشادية، ومنذ نحو عامين نعمل كفريق تفتيش من عدة جهات بشكل دائم.



وبخصوص التفتيش على أسواق السمك أكد ان العمل مستمر بالاشتراطات المعتمدة التي تم نشرها وتعميمها ولم نبلغ بأي جديد في هذا الشأن.



63 ألف زيارة



من جانبها، ذكرت المفتشة بالفريق للاشتراطات الصحية النسائية في «القوى العاملة» م.فاطمة عبدالملك ان الفريق قام بـ 63 ألف زيارة وتحرير 7000 إنذار وتسجيل 790 مخالفة منذ بداية الجائحة و7 حالات إغلاق فقط، مؤكدة الالتزام الكبير من الجميع بعدم الوصول لمرحلة الإغلاق او الحظر او اي إجراء مشابه، والفريق يضم جهات حكومية متعددة وموزعة على كل المحافظات وهناك حملات تفتيش فردية من كل جهة على حدة، بالاضافة الى الحملات الجماعية ونعمل على تغطية جميع الأنشطة.



ورد على سؤال حول المطلوب من الصالونات والحضانات، أكدت عبد الملك الالتزام بالعدد المسموح والتباعد وارتداء العاملين للكمامات والسماح للحاصلين على التطعيم فقط بالدخول، وفي حال ضبط غير متلقي التطعيم في تلك الأنشطة فكل جهة من الفريق تتخذ إجراءاتها، وعلى مستوى «القوى العاملة» نحرر إخطارا بالمخالفة ونعاود التفتيش وفي حال إزالة المخالفة نسجل استيفاء الشروط وإذا استمرت المخالفة نسجل مخالفة وترفع للجهة المعنية لاتخاذ الإجراء اللازم.



أسماء مفتشي الفريق



٭ م.جعفر الرامزي



٭ م.حسن الكندري



٭ م.فهد العبيد



٭ م.ناجي المسبيحي



٭ م.علي الكندري



٭ م.علي البغيلي



٭ م.فاطمة عبدالملك



٭ م.ريم حشاش



٭ م.أنوار قمبر