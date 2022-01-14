أكدت جمعية المهندسين الكويتية والخطوط الجوية الكويتية حرصهما على دعم العمالة الهندسية واستقطابها للعمل.



جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية معن رزوقي مع أمين سر الجمعية م.فهد العتيبي بمقر المؤسسة.



وقال العتيبي إن اللقاء كان مثمرا وتناول أوجه التعاون بين الجانبين في مجال تأهيل وتدريب المهندسين واستقطابهم للعمل في «الكويتية»، مشيدا بالحرص الذي لقيناه من الرئيس التنفيذي لإتاحة المجال للمهندسين للعمل في المؤسسة.



وأضاف ان رزوقي شدد على أهمية العنصر البشري الوطني لتحقيق الاستقرار وتطوير العمل وفتح المجال لعمل المهندسين من التخصصات الهندسية المختلفة وخاصة مهندسي الميكانيك والهندسة الصناعية، مشيدا بتوجهات الرئيس التنفيذي وفتح المجال للتعاون مع الجمعية لتأهيل المهندسين الكويتيين وتدريبهم تمهيدا للعمل في المؤسسة.



وذكر ان اللقاء تناول بدلات المهندسين وتطبيق الكادر الهندسي حيث لمسنا اهتماما بالتعاون في هذا المجال ودعم المهندسين الكويتيين بمنحهم بدلاتهم ضمن الكادر المقر رسميا وفتح باب العمل لهم بعد تدريبهم وتأهيلهم بالتعاون مع الجمعية.