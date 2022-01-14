سلمت بورشه الشرق الأوسط وأفريقيا ‎6841 سيارة رياضية جديدة للعملاء في جميع أنحاء المنطقة في العام 2021‏، بزيادة قدرها 10‏% مقارنة بالعام الماضي وحققت ثاني أعلى معدل لمبيعات التجزئة في السنوات السبع الماضية.

وارتفعت طلبات شراء الطرازات الجديدة بنسبة 37‏%، فيما يمثل أعلى معدل لطلبات الشراء منذ العام 2012‏. ويمنح هذا الطلب المرتفع وإقبال العملاء على سيارات بورشه بداية قوية للشركة في العام 2022‏.



واصلت سيارة كاين الرياضية الفاخرة متعددة الاستخدامات ذات الشهرة الكبيرة كسب العملاء، حيث بيع منها ‎2427 سيارة جديدة، بنسبة بلغت 35‏% من إجمالي المبيعات.

وجاءت بعدها في المركز الثاني سيارة ماكان، حيث حققت نموا قويا ببيع ‎2359 سيارة بنسبة 34‏% من إجمالي المبيعات.

وسجلت سيارة ‎SUV‎ المدمجة زيادة بنسبة 25‏% عن العام الماضي، على الرغم من تحديث طراز العام ‎2022 في الأشهر الأخيرة من العام 2021‏.

وكانت أكبر ثلاثة أسواق للمكتب الإقليمي هي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت، فيما سجلت الهند والمغرب والمملكة العربية السعودية أعلى نسبة نمو في المبيعات‏.



وقال د.مانفرد بروينل، الرئيس التنفيذي لشركة بورشه الشرق الأوسط وأفريقيا: يسرنا تحقيق النمو الذي شهدناه خلال الالـ12 شهرا الماضية، رغم التحديات التي لا تزال العديد من القطاعات تواجهها.

اسم بورشه يعني الكثير لعملائنا بفضل خبرتنا العريقة في صناعة السيارات الرياضية الفاخرة التي تزيد على ‎70 عاما.

وحقق أكثر من ‎6800 عميل في العام ‎2021 حلمهم بشراء سيارة من بورشه نتيجة استثماراتنا المستمرة في مجموعة منتجاتنا وبرامج التخصيص. ولولا الدعم الكبير والتفاني من جانب شبكة وكلائنا، ما كنا لنحقق هذه النتائج الرائعة، ولذلك أشكر كل فرد في فريق بورشه على دعمهم لنا‏.



وظل الطلب على سيارة ‎911 الرائدة قويا، حيث بيع منها ما يقرب من ‎1000 سيارة جديدة، فيما يمثل 14‏% من إجمالي المبيعات.

كما تشهد طرازات ‎GT‎ فائقة الأداء مزيدا من الطلب، وستحمل أكثر من ربع السيارات التي سيتم تسليمها مستقبلا علامة GT‏.



وساهمت سيارتا ‎718 بوكستر وكايمان بنسبة 4‏% من المبيعات، مع تسجيل سيارة ‎‎718 GT4 RS‎ فائقة الأداء، التي ستطرح قريبا، ما يقارب 30‏% من طلبات شراء سيارة 718‏.

ولا تزال السيارات الرياضية ذات البابين المفضلة لدى عملاء بورشه، حيث تمثل ما يقارب 20‏% من مبيعات هذا الطراز، وهو ما لم يتغير عن العام الماضي، على الرغم من إطلاق طراز الصالون الثاني من سيارة تايكان‏.



وستواصل بورشه توسيع مجموعة طرازات تايكان، أول سيارة رياضية كهربائية بالكامل من بورشه، في جميع أنحاء المنطقة خلال العام 2022‏، بعد أن حققت 7‏% من إجمالي المبيعات، ما يجعلها سيارة الصالون رباعية الأبواب المفضلة لدى العملاء.

وحققت سيارة باناميرا نموا بنسبة 190‏% في عدد طلبات الشراء مقارنة بالعام 2020‏، واستحوذت على نسبة 5‏% من المبيعات. ومن المتوقع أن تواصل سيارة باناميرا نتائجها الإيجابية مع طرح طراز بلاتينيوم الجديد الذي تم الإعلان عنه مؤخرا‏.



وبالإضافة إلى زيادة عدد السيارات الجديدة المسلمة للعملاء، شهدت خدمات قسم بورشه للتصنيع حسب الطلب ‎«Exclusive Manufaktur»‎ للألوان والتجهيزات المخصصة نموا كبيرا.

فقد حصل أكثر من 85‏% من جميع السيارات المبيعة على خيار واحد على الأقل من برنامج التخصيص التابع للشركة.

وشهدت خيارات الألوان، التي تم تعزيزها حديثا عبر برنامج Paint-to-Sample، عددا استثنائيا من الطلبات، حيث كان عدد السيارات المطلوبة بألوان طلاء مخصصة في المنطقة أكثر من أي عام سابق‏.