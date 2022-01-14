واصلت محكمة الاستئناف نظر استئناف المواطن «ف.ص» المتهم بجريمة قتل المواطنة فرح أكبر، لحكم محكمة الجنايات القاضي في السادس من يوليو الماضي بإعدامه شنقا.



وقررت الدائرة الجزائية الثانية برئاسة المستشار نصر آل هيد، إرجاء الدعوى إلى العاشر من شهر فبراير المقبل لاستدعاء وسماع شهادة مسعف وطبيب في مستشفى العدان ولتفريغ كاميرات المستشفى.



ويعترض استئناف المتهم على الحكم الأولي الذي أدانه بسبع تهم هي: الخطف عن طريق القوة، القتل عمدا مع سبق الإصرار، خطف قاصر بالقوة، تهديد بإلحاق الضرر، إتلاف مركبة عمدا، السير على رصيف المشاة والدخول عكس السير.