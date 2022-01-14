لماذا لا ينصح بتناول الجبنة كل يوم؟

أعلن الدكتور أندريه بوبروفسكي، خبير التغذية أن الجبنة مفيدة جدا في الشتاء وتحتل مكانة بارزة في النظام الغذائي للكثيرين.

بيد أن هذا المنتج لا ينصح بتناوله كل يوم، لأن الإفراط بتناوله يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بتصلب الشرايين وارتفاع مستوى ضغط الدم وغيرها من أمراض القلب والأوعية الدموية، وكذلك تكوّن الحصى في الكلى.



ويقول: «لا تصلح الجبنة للاستهلاك اليومي، لأنها تحتوي على سعرات حرارية كثيرة، بالإضافة إلى احتوائها على دهون ضارة وكوليسترول ضار». ويضيف: معظم الأجبان تحتوي على نسبة عالية من الملح، ما يشكل خطورة على صحة الجسم.

فإذا لم يتمكن الشخص من استبعاد الجبنة من نظامه الغذائي، فعليه على الأقل التقليل من تناولها، مشيرا إلى أن الحد الأعلى لتناول الجبنة في اليوم هو 100-150 غراما.

ويشير الخبير، إلى أن تناول الجبنة باعتدال مفيد لأن البروتينات الموجودة فيها هي «لبنات بناء» للجسم وتعزز منظومة المناعة وهي بروتينات كاملة سهلة الهضم وأحماض أمينية، وهذه البروتينات تقوي منظومة المناعة وتحسّن عمل جميع أعضاء الجسم.



كما أن الأجبان مصدر مهم للكالسيوم وفيتامينات مجموعة B وخاصة فيتامين B12 الذي يجعل الجبنة مفيدة جدا في الشتاء، حيث النهار قصير والليل طويل، وهذا الفيتامين يحسن إيقاعات النوم، ويساعد على الوقاية من الاكتئاب الناجم عن قلة ضوء الشمس.

عن «سبوتنيك»