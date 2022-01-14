إبراهيم مطر



بـ 7 منتخبات يشارك العرب في هذه النسخة الـ 33 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي تستضيفها الكاميرون، أي بأكثر من ربع المنتخبات المشاركة التي يبلغ عددها 24 منتخبا، وعلى رأسها منتخب الجزائر حامل لقب النسخة الأخيرة، إلا أن الجولة الأولى من الدور الأول للبطولة لم تشهد إلا فوزا «وحيدا» وهدفا «يتيما» للعرب، جاء عن طريق منتخب المغرب، رغم أن هناك أكثر من منتخب عربي مرشح لبلوغ الأدوار النهائية.



منتخب الجزائر «حامل اللقب» وحامل لقب بطولة كأس العرب التي اختتمت مؤخرا سقط في فخ التعادل السلبي أمام سيراليون، في أولى مباريات المجموعة الخامسة بالبطولة، وظهر «محاربو الصحراء» بمستوى متواضع على العكس مما ظهر به في كأس العرب.



أما منتخب مصر الذي يحمل الرقم القياسي في عدد الفوز بالألقاب «7 مرات»، فسقط أمام نيجيريا 0-1 في افتتاح منافسات المجموعة الرابعة، بأداء هزيل وضعيف دفع صحيفة «صن» البريطانية الى السخرية والقول إن خطة مدرب المنتخب المصري، كارلوس كيروش، كانت 0-5-5. كما لم يكن هناك أي ظهور للنجم العالمي محمد صلاح.



وفي المجموعة نفسها انتهى لقاء السودان مع غينيا بيساو بالتعادل السلبي، في مباراة شهدت إهدار غينيا ضربة جزاء في الدقائق الـ 10 الأخيرة من المواجهة.



أما منتخب جزر القمر، في أول مشاركة تاريخية له في كأس أفريقيا، فلم يتمكن هو الآخر من تحقيق نتيجة إيجابية وسقط أمام الغابون 0-1.



وضمن المجموعة السادسة، تلقى المنتخب الموريتاني الهزيمة 0-1 أمام غامبيا، الذي يشارك للمرة الأولى في تاريخه بأمم أفريقيا، ليحصد أول 3 نقاط ويتقاسم الصدارة مع منتخب مالي.



وفي المجموعة ذاتها، بدأت تونس مشوارها في البطولة الأفريقية بالهزيمة أمام منتخب مالي 0-1، في مباراة شهدت فضيحة تحكيمية بعد أن أطلق حكم المباراة صافرة النهاية قبل انتهاء الوقت الأصلي مرتين، وهو ما أثار غضب واحتجاج التونسيين، وبعد نحو نصف ساعة من دخول اللاعبين غرفة تبديل الملابس، عاد أحد مساعدي الحكم الرئيسي وتم استدعاء المنتخبين مجددا إلى أرض الملعب لاستكمال المباراة فعاد لاعبو مالي، لكن لم يعد لاعبو تونس ليعلن الحكم البديل نهاية المباراة لصالح مالي.



وكان المنتخب المغربي رغم أدائه «المتوسط» هو الاستثناء في منتخبات العرب بالجولة الأولى بعد فوزه على غانا 1-0 ضمن المجموعة الثالثة، والذي جاء عن طريق لاعبه سفيان بوفال وهو الهدف الوحيد للعرب في هذا الدور في 7 مباريات «630 دقيقة»، ليكون إجمالي نقاط العرب 5 نقاط من فوز وحيد وتعادلين.



باختصار، الكرة العربية تعاني في ظل ظهور وتفوق منتخبات أفريقية اخرى بأداء وشكل جيد. فهل يتجمل العرب في الجولة الثانية ويغيرون هذه الصورة الباهتة؟