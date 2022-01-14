القاهرة ـ ناهد إمام



أكد الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع المصرية على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحقيق التكامل بين الجامعات ومراكز البحث العلمي والمؤسسات الصناعية الوطنية، بما يحقق خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة وفقا لآليات الثورة الصناعية الرابعة، مشيرا إلى أن «العربية للتصنيع» تضع كل إمكانياتها وخبراتها التكنولوجية ومراكزها التدريبية لإعداد جيل جديد من الكوادر البشرية المدربة وفقا لرؤية «مصر 2030»، ومبادئ الجمهورية الجديدة التي نشهدها حاليا.



جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وجامعة هيرتفوردشاير البريطانية.



وأشاد «التراس» بالمنظومة المتكاملة للتعليم الهندسى والبحث العلمي بجامعة هيرتفوردشاير البريطانية، ورؤيتها الجادة في مختلف المجالات الهندسية والعلمية والعديد من المشروعات البحثية التطبيقية، والتي يمكن أن تقدم حلول صناعية مبتكرة لمختلف القطاعات الصناعية، مشيرا إلى اهتمام العربية للتصنيع لتعزيز التعاون المشترك مع الجامعة البريطانية لتفعيل ثقافة التنمية من خلال البحث العلمي المتميز والجاد ودعم الارتباط بين الكيانات الصناعية والأكاديمية لتحقيق التنمية المستدامة للدولة.



وحول جوانب البروتوكول، أوضح «التراس» أنه تم الاتفاق على التنسيق المشترك في المجالات البحثية وتحقيق الاستفادة بالإمكانيات المادية والبنية الأساسية المتاحة لدى الطرفين من ماكينات ومعدات وكوادر بشرية في أعمال الإنتاج للمجالات الصناعية المختلفة وفي استكمال الجزء العملي لمشاريع الطلبة.