بيروت ـ أحمد منصور



أطلق الوزير والنائب السابق د.أحمد فتفت «المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني» عن لبنان، خلال مؤتمر صحافي، معتبرا أنه لا حل للأزمة المالية، الاقتصادية، السياسية، والمعيشية، وحتى الكيانية للبنان إلا من خلال تحرير الدولة من القيود المفروضة عليها من قبل سلاح حزب الله الذي يأتمر بإرادة إيران وينفذ لصالحها احتلالا موصوفا بكل المعاني. وأضاف «لا تجزئة للاحتلال، ليس هناك احتلال سياسي وآخر أمني وآخر اقتصادي. الاحتلال هو احتلال ونقطة على السطر. وأول من تحدث عنه هم القادة الإيرانيون الذين تحدثوا عن احتلالهم لأربع عواصم عربية ووجود ستة جيوش تابعة لهم في المنطقة وأولها حزب الله». وأعلن فتفت انه يتولى رئاسة المجلس لفترة قصيرة. وتابع: «يدافع المجلس الوطني عن الدستور اللبناني بكل مندرجاته. ويعتبر إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري حقا من حقوق المواطنين ويطالب بإجرائها ويحذر من التلاعب بمواعيدها».