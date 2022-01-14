اقترب كل من القطري ناصر العطية والبريطاني سام سندرلاند من احراز رالي دكار الصحراوي في فئتي السيارات والدراجات تواليا، بعد تصدرهما الترتيب العام الخميس قبل يوم من خط الوصول في جدة.



ويملك العطية (تويوتا) فارقا واسعا يبلغ 33:19 دقيقة عن الفرنسي سيباستيان لوب (برودرايف) من فريق البحرين ريد اكستريم، قبل مرحلة اليوم الجمعة بين بيشة (جنوب ـ غرب) وجدة والبالغ طولها 164 كلم وهي الأقصر.



وفي حال عدم تعرض العطية أو سندرلاند لمشكلات ميكانيكية، يتوقع احرازهما لقب الرالي الشهير.



وحل لوب، وصيف 2017، ثامنا في المرحلة 11 في بيشة البالغ طولها 364 كلم، بعد نيله عقوبة 5 دقائق بسبب سرعة زائدة، مسجلا تقريبا نفس وقت العطية، فيما أحرز الإسباني كارلوس ساينس لقب المرحلة على متن أودي الهجينة.



وكانت المرحلة 41 يحرزها ساينس (59 عاما)، بطل العالم للراليات سابقا وحامل لقب دكار ثلاث مرات.



وقال العطية (51 عاما)، بطل 2011 على فولكسفاغن و2015 على ميني و2019 مع فريقه الحالي، انه سيقود بحذر اليوم معتبرا أن خسارة 4 دقائق فقط أمام سيباستيان لا شيء.



وتابع حامل ميدالية برونزية في الرماية في أولمبياد لندن 2012 «نحن على المسار الصحيح.. غدا مرحلة أقصر».



وأضاف البطل القطري الذي يهيمن على بطولة الشرق الأوسط للراليات منذ سنوات: «يجب أن نتابع على نفس الايقاع. من المهم أن نفوز بالرالي. ليس سهلا أن تسيطر على دكار، لكن أعتقد ان لدينا الكثير من الخبرة ويتعين علينا إدارة الوضع للوصول».



سندرلاند نحو لقبه الثاني



وفي الدراجات، يبدو سندرلاند قريبا من احراز لقبه الثاني بعد 2017، عندما أصبح أول بريطاني يحرز لقب أي فئة من الرالي.



ويتقدم دراج كاي تي أم البالغ 32 عاما والذي يتخذ من دبي مقرا له، بفارق نحو سبع دقائق عن أقرب منافسيه التشيلي بابو كينتانيا، بعد حلوله وصيفا الخميس وراء الأرجنتيني كيفن بينافيديس حامل لقب 2021.



وهذه المرة السادسة التي يعتلي فيها سندرلاند، من فريق غاسغاس، الصدارة هذه السنة.



واستفاد من ضياع المتصدر السابق الفرنسي أدريان فان بيفيرين بعد 4 كيلومترات على بداية المرحلة، ليدفع ثمن انطلاقه من المقدمة ويبتعد بفارق 15 دقيقة عن المتصدرين.



وقال سندرلاند «أنا بحال جيدة واتطلع قدما اليوم.. لن ينتهي الرالي حتى تجتاز خط الوصول في المرحلة الأخيرة. كما تعرفون فإن الملاحة صعبة في هذا الرالي. كانت صعبة جدا فكما ترون الأوقات متقاربة في كل يوم».