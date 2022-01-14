بحضور د.نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقعت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مذكرة تفاهم مع مركز الخليج للأبحاث.



وتأتي المذكرة إيمانا بأهمية الأبحاث والدراسات في دعم مسيرة التكامل الخليجي في جميع المجالات، كما تهدف إلى تعزيز التعاون العلمي والمعرفي ودعم الدراسات العليا في مجالات العمل الخليجي المشترك بما يسهم في إثراء المسيرة المباركة وتوثيق مراحلها.



وقد وقع الاتفاقية ممثلا عن الأمانة العامة الأمين المساعد للشؤون القانونية والتشريعية، المستشار سلطان بن ناصر السويدي، ومن جانب مركز الخليج للأبحاث، رئيس المركز د.عبدالعزيز بن عثمان بن صقر، في مقر الأمانة العامة في الرياض.