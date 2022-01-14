قال شهود إن سيارة ملغومة انفجرت في مدينة اعزاز التي تسيطر عليها المعارضة في شمال غرب سورية أمس، ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة عدد من المارة في أول تفجير من نوعه هذا العام.



وقال أحد عمال الإنقاذ إن عبوة ناسفة زرعت في سيارة كانت متوقفة بالقرب من مكتب نقل محلي في المدينة الواقعة قرب الحدود التركية. وشهدت المدينة عدة تفجيرات في السنوات القليلة الماضية.



ويلقي مقاتلو المعارضة وأنقرة مسؤولية الهجمات في اعزاز وباقي المناطق التي تسيطر عليها الفصائل المدعومة من أنقرة والجش التركي على وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تهيمن على قوات سوريا الديموقراطية (قسد) والتي تسيطر على مناطق في تل رفعت القريبة وعلى أجزاء من شمال شرق سورية.



ويقول مقاتلو المعارضة إن التفجيرات في الأسواق والأماكن العامة الأخرى أودت بحياة عشرات المدنيين العام الماضي بهدف زعزعة الاستقرار في منطقة يقطنها ما يزيد على ثلاثة ملايين سوري فروا من مناطق تسيطر عليها الحكومة خلال الصراع السوري المستمر منذ أكثر من عشر سنوات.



وتعتبر تركيا الوحدات امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة جماعة إرهابية.