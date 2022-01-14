تتجه أسعار الذهب، اليوم الجمعة، إلى تسجيل أعلى زيادة أسبوعية منذ نوفمبر/ تشرين الثاني، مدعومة بانخفاض الدولار والعائد على سندات الخزانة الأميركية، في حين يترقب المتعاملون المزيد من البيانات الاقتصادية لاستجلاء الإطار الزمني لتقليص برنامج البنك المركزي الأميركي لشراء السندات.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1826.51 دولار للأونصة، وارتفع بنحو 1.7% هذا الأسبوع. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1826.80 دولار للأونصة.

ويتجه الدولار إلى تكبد أكبر خسارة أسبوعية في ثمانية شهور، مما يجعل الذهب أقل ثمنا لحائزي العملات الأخرى. كما يواجه العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشرة أعوام أول تراجع أسبوعي منذ أربعة أسابيع.

ويترقب المستثمرون اليوم بيانات اقتصادية أميركية تشمل مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، بعدما جاءت بيانات التضخم لشهر ديسمبر/كانون الأول متفقة مع التوقعات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 23.16 دولار للأوقية، وتتجه صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي في شهرين.

وارتفع البلاتين 0.9% إلى 978.32 دولار للأونصة ويتجه نحو تسجيل زيادة أسبوعية. وانخفض البلاديوم 0.8% إلى 1871.87 دولار للأونصة ويتجه صوب تكبد خسارة أسبوعية.