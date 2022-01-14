عبدالعزيز الفضلي

أكدت الموجه الفني العام للعلوم منى الأنصاري حرص التوجيه الفني للعلوم على تذليل الصعاب أمام الطلبة خصوصا في ظل جائحة كورونا، حيث تم التركيز على المفاهيم الأساسية في توزيع مناهج العلوم بجميع فروعها، إذ يدرس الطالب هذه المفاهيم ويكون ملم بالأساسيات التي تعينه في دراسته المستقبلية، وتم تقنين أطر الامتحانات بحيث تشمل الأسئلة التي تراعي الفروق الفردية، بالإضافة إلى توفير بنوك الأسئلة الغنية بجميع أنماط الأسئلة وفق المستويات المعرفية، إلى جانب الدروس المسجلة في القناة التربوية، التي يستطيع الطالب أن يتابعها بأي وقت.



وأشارت إلى توفير مصادر التعلم المتنوعة من شرح لدروس وملخصات وخرائط مفاهيم وإنفوجرافيك وڤيديوهات وتمارين وامتحانات سابقة.



ومضت الأنصاري قائلة: نطمئن أبنائنا الطلبة أنه تتم مراعاتهم خلال عملية تصحيح الامتحانات، ونأخذ بالاعتبار أن الطالب يعبر بطريقته عن الإجابة فنقبل الإجابات الصحيحة علميا.



ودعت الأنصاري إلى الحرص على تنظيم وقت الدراسة والاعتماد على الكتاب المدرسي وبنوك الأسئلة ومصادر التعلم ومتابعة القناة التربوية، متمنية التوفيق والنجاح لأبنائنا الطلبة.



ومن جهتها، أكدت الموجه الفني العام للاجتماعيات إيمان السويحل أن أسئلة امتحان مادة قضايا البيئة والتنمية المعاصرة وضعت من قبل لجان فنية متخصصة من الموجهين الفنيين تخصص جغرافيا ووفق أسس ومعايير مرتبطة بجدول المواصفات، لتغطي كافة موضوعات المادة العلمية التي تم دراستها وفق نظام التدريس الخاص بالفئتين (أ، ب) وبعدالة تامة مع التركيز على المهارات المعرفية والعقلية، فمحتوى أسئلة الامتحان ضمن المنهج الدراسي المقرر فقط وتم تعميمها على جميع المدارس، ومتوافقة مع آلية التدريس في الفصل الدراسي الأول.



وأضافت السويحل أن الأسئلة متنوعة وشاملة ومباشرة، وفي متناول المتعلم المتوسط المستوى، فضلا عن أنها متوافقة مع الوزن النسبي سواء في الأسئلة الموضوعية أو المقالية ويجب علي أبنائنا الطلبة قراءة الأسئلة جيدا قبل الإجابة مع الأخذ في الاعتبار أن جميع الأسئلة إجبارية، وتم مراعاة المدة الزمنية لأداء الامتحان مع كمية أسئلة الامتحانات.



وأوصت السويحل أبنائها الطلبة أثناء الدراسة لامتحان مادة قضايا البيئة والتنمية المعاصرة التدريب على الأسئلة والمهارات الموجودة في بنوك الأسئلة التي قام التوجيه الفني العام للاجتماعيات برفعها في الموقع الرسمي للتوجيه الفني العام للاجتماعيات sskuwait.net، وضرورة الاطلاع على نماذج لاختبارات سابقة متوفرة على موقع التوجيه الفني العام للاجتماعيات، حيث يمكنهم أن يتعرفوا على طبيعة الاختبارات وطريقة حل الأسئلة، وتتوافر نماذج للاختبارات مع إجاباتها النموذجية مع التركيز على المهارات المتعلقة بمقرر قضايا البيئة والتنمية المعاصرة.



وتوجهت السويحل بالنصيحة لأبنائها الطلبة بتجهيز جميع الأدوات المطلوبة للامتحان والحرص على قراءة جميع إرشادات ورقة الامتحان على مهل، والالتزام بها مع التأكد بكتابة الاسم كاملا والإجابة على جميع الأسئلة بعد قراءتها بشكل جيد، والتأني والحرص على وضوح الخط ومراجعة ما تمت كتابته واستثمار وقت الامتحان في الإجابة على الأسئلة بدقة، متمنية لهم التوفيق والنجاح.