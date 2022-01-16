القاهرة ـ ناهد إمام



جدد الطيران المدني الكويتي الاعتماد الأكاديمي لأكاديمية مصر للطيران للتدريب لتدريب الطيارين على جهاز الطيران التمثيلي من طراز البوينغ B777.



وكانت أكاديمية مصر للطيران للتدريب قد استقبلت وفدا عالي المستوى من الطيران المدني الكويتي للإطلاع على أحدث البرامج التدريبية وأجهزة محاكاة الطيران لتدريب الطيارين بالأكاديمية، والتي تتمثل في طرازات الإيرباص



A320، A320neo ،A220/300 ،A330/ A340، وطرازات البوينغ B737-800 ،B777، وكذلك جهاز تدريب أطقم الضيافة الجوية على الإخلاء وحالات الطوارئ CEET وأيضا جهاز تدريب أطقم الضيافة على تقديم الخدمات على الطائرة CST.



وقد أعرب الوفد الكويتي عن إعجابه وسعادته بكل الإمكانات الحديثة والمتطورة بالأكاديمية، متمنيا أن يستمر هذا التعاون المشترك في مختلف مجالات التدريب.