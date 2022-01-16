عاطف رمضان



قالت كبير المهندسين الاختصاصيين مدني في وزارة الاشغال العامة ضمن فريق عمل مشروع المبنى الشمالي الجديد لديوان المحاسبة م.فضيلة النجار إن مشروع المبنى الشمالي الجديد لديوان المحاسبة عبارة عن مبنى مماثل للمبنى الحالي لديوان المحاسبة ويقع في منطقة الشويخ الادارية على مساحة 10 آلاف متر مربع.



واضافت م.النجار، في تصريح لـ «الأنباء»، أن المشروع يتكون من 8 ادوار مع 3 سراديب بالاضافة الى 4 ادوار اضافية على مبنى مواقف السيارات وجسر للمشاة يربط بين المبنى الشمالي الجديد بالمبنى الحالي.



وأوضحت انه تم تشكيل فريق عمل متخصص لادارة مشروع ديوان المحاسبة على اكمل وجه، مشيرة الى انه تتم مراجعة مخططات المشروع لمراحل المشروع المختلفة وكذلك يتم التنسيق مع الجهة المستفيدة والجهات الحكومية ليتم استكمال المشروع وتجهيزه لمرحلة الطرح بالتنفيذ.



وقالت النجار: سواء تم تصميم المشروع عن طريق مهندسي الوزارة او عن طريق التعاقد مع المكاتب الاستشارية فإن ادارة التصميم تقوم بتصميم المشاريع الخاصة بالمباني الادارية للجهات الحكومية بالاضافة الى المباني الخدمية للمراكز والضواحي للجمعيات التعاونية والمستوصفات الصحية الخاصة ببعض المناطق السكنية.