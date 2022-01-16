التفتيش ليس بهدف المخالفة بل لتصحيح الخلل في بيئة العمل حال وجد من خلال تسجيل إشعار بتلافي المخالفات ومنح المنشأة الوقت الكافي لتعديل الوضع

غرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 200 عن كل عامل ممن وقعت بشأنهم المخالفة وفي حال العودة خلال 3 سنوات من تاريخ الحكم النهائي تكون العقوبة مضاعفة

القانون حدد 15 شرطاً يجب توافرها للسلامة الصحية والمهنية والحفاظ على سلامة العمالة.. وإجراء الصيانة الدورية على مباني المنشأة وجميع مرافقها إلزامي وفق القانون

التفتيش يشمل أسقف المنشآت والساحات والأفنية ومخارج الطوارئ وسلامة أرضيات ومواقع العمل وخلوها من أي عوائق تشكل خطورة على العاملين

تحديد شروط خاصة للسلالم والسقالات والآلات والماكينات والرافعات ولوحات توزيع الكهرباء للحفاظ على سلامة العاملين وتحقيق عنصر الأمان لهم

اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال وبيئة العمل من أخطار المواد الكيميائية وتفاعلاتها ومراعاة عدم تجاوز نسب تركيزها في بيئة العمل الحد المسموح به



أجرت اللقاء: بشرى شعبان



كشفت مديرة ادارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي بسم الهيئة العامة للقوى العاملة اسيل المزيد، عن ان الهدف من تكثيف جولات مهندسي ومفتشي السلامة الصحة والسلامة المهنية هو الحفاظ على سلامة العاملين من اضرار وتلفيات ممتلكات المنشأة من خلال التأكد من معايير اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي يجب الالتزام فيه وفقا لقانون العمل الذي يتيح العمل في بيئة عمل مطمئنة وآمنة.

وقالت في لقاء مع «الأنباء»، ان الهيئة تعمل على نشر الوعي عبر تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت ليس بهدف المخالفة بل لتصحيح الخلل في بيئة العمل حال وجدت من خلال تسجيل اشعار بتلافي المخالفات ومنح المنشأة الوقت الكافي لتعديل الوضع وتصحيح الخلل.

كما سلطت المزيد الضوء على ابرز الارشادات والاشتراطات المفترض توفيرها في المنشآت لتلافي التعرض لأي مخالفة او مسألة قانونية.. وفيما يلي تفاصيل اللقاء:





في البداية، هل من اشتراطات خاصة بكل نشاط من الأنشطة سواء التجارية، الصناعية، الزراعية المؤسسات الخاصة والشركات، المصارف وغيرها؟



٭ القرار الوزاري رقم (198/ ع/ 2010) بشأن الاحتياطات والاشتراطات اللازم توافرها في مناطق وأماكن العمل لحماية المشتغلين والمترددين عليها من مخاطر العمل يشمل جميع الأنشطة.



كيف تتعاملون مع المخالفين؟



٭ في حال تسجيل مخالفة يتم الرجوع الى إدارة المركز الوطني للصحة والسلامة لمناقشة موجب المخالفة.



ما العقوبات التي تفرض على المخالفين؟



٭ في حال وقوع مخالفة ووفقا للمادة 141 من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 2010/6 فإنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف باقي أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 200 دينار عن كل عامل ممن وقعت بشأنهم المخالفة، وفي حال العودة خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي تكون العقوبة مضاعفة.



هل الحملات تشمل كل الأنشطة أم أنشطة محددة؟



٭ جميع الانشطة والمنشآت تخضع للتفتيش بشكل دوري ومفاجئ من قبل مهندسي ومفتشي السلامة والصحة المهنية.



شروط التفتيش



ما الاشتراطات التي تشدد عليها فرق تفتيش السلامة المهنية في المؤسسات والمنشآت بمختلف الانشطة؟



٭ قانون العمل في القطاع الاهلي حدد بالتفصيل شروط السلامة الصحية والمهنية التي يجب ان تتوافر لحماية العمالة وكافة الإجراءات الادارية اللوجستية التي يجب توافرها للحفاظ على سلامة العمالة.



ما هذه الشروط؟



٭ اولا الشروط التي تعتبر مخالفة لقانون العمل:



ـ تحميل العامل نفقات أو اقتطاع مبالغ من أجره مقابل توفير وسائل الحماية له.



ـ عدم توفير وسائل الإسعافات الأولية والخدمات الطبية.



ـ عدم التأمين على العمال لدى شركات التأمين ضد إصابات العمل وأمراض المهنة.



ـ عدم إخطار الجهات المختصة بحوادث إصابات العمل (تحدد الجهة: مخفر الشرطة/ إدارة العمل/ مؤسسة التأمينات الاجتماعية/ شركة التأمين المؤمن على العمال لديها).



ـ عدم الإخطار بإحصائية حوادث إصابات العمل وأمراض المهنة في مواعيدها الدورية.



ـ عدم تمكين الموظفين المختصين بالتفتيش من أداء واجبهم المقرر بالمادتين (133، 134) من قانون العمل مخالفة أمر الوقف أو الغلق الصادر بحق المنشأة عملا بحكم المادة 135 من قانون العمل.



ـ عدم وضع نظام فعال لضمان استمرار الأمان في بيئة العمل.



ـ عدم توفير الوقاية الفعالة في أماكن العمل لضمان سلامة تشغيل واستعمال مختلف الآلات والمعدات.



ـ عدم اتباع العمال تعليمات الوقاية الموضوعة وعدم أخذ الاحتياطات اللازمة عند استخدام المواد المتداولة 141 ـ 354.



ـ عدم تحقيق صاحب العمل التلاؤم بين نوع العمل وظروفه والأشخاص المكلفين به من النواحي الصحية والفنية.



ـ عدم إبلاغ العمال قبل تسلمهم العمل بمخاطر المهنة وتبصيرهم بكل الاحتياطات الضرورية لتجنب الحوادث وإصابات العمل.



ـ عدم تزويد العمال بالملابس الواقية والأدوات والوسائل الشخصية ووسائل الوقاية المناسبة لطبيعة العمليات ونوع المخاطر التي يتعرضون لها وعدم تدريب العمال على استعمال وسائل الوقاية وعدم توفير الطرق السلمية في حفظ وتنظيف وتطهير وسائل الوقاية بالاضافة الى عدم جواز تحميل العمال أو الاقتطاع من أجورهم أي مبالغ لقاء توفير الوسائل.



ـ عدم استخدام العلامات والإرشادات التحذيرية والملصقات الجدارية بمواقع العمل وعدم تعليق العلامات والإرشادات التحذيرية بحيث تكون ظاهرة ويمكن رؤيتها بوضوح.



ـ عدم توفير خدمات حماية البيئة وعدم تعيين مشرف أو مراقب لأعمال الرقابة والتوجيه متفرغ للسلامة والصحة المهنية، وعدم تناسب عدد مشرفي السلامة ونوع النشاط وعدد العمال بالمنشأة.



مشرف السلامة



هل من اشتراطات خاصة للمشرفين على تطبيق السلامة الصحة المهنية في المنشآت؟



٭ القانون والقرارات المنظمة للعمل حددت الاشتراطات الواجب توافرها في مشرف السلامة والصحة، وهي:



ـ تشكيل لجنة للسلامة والصحة المهنية بالمنشأة التي يزيد عدد عمالها على 250 عاملا.



ـ تدريب العاملين بالجهاز الوظيفي الخاص بالسلامة والصحة المهنية بما يتفق ومستويات مسؤولياتهم وطبيعة عمل المنشأة.



ـ إبلاغ ادارة مركز السلامة والصحة المهنية بإحصائية ربع سنوية عن حوادث إصابات العمل وأمراض المهنة، ويعتبر عدم الإبلاغ بالإحصائية خلال مدة 14 يوما مخالفة، والإخطار عن كل حادث جسيم يقع أثناء العمل وبسببه خلال 24 ساعة من وقوعه.



ـ إعداد سجلات السلامة المهنية وفقا للنماذج المقررة استيفاء بيانات سجلات السلامة المهنية المقررة.



ـ وإبلاغ جهاز السلامة بإحصائية ربع سنوية عن قيمة التعويضات عن حوادث إصابات العمل وفقا للنموذج المعد من قبل الهيئة.



ـ والإبلاغ عن تعويضات حوادث إصابات العمل خلال المدة المحددة.



متانة مباني المنشأة



هل من تفتيش على متانة المباني؟



٭ التفتيش يشمل أسقف المنشآت والساحات والأفنية التي يباشر العمال العمل فيها الى جانب مساحات الممرات، بحيث تتناسب بشكل كاف لمرور الأشخاص والمعدات، و تحديد ممرات خاصة لمرور الأشخاص وأخرى لمرور المعدات محددة بخطوات واضحة، وعدم وضع عوائق تحول دون استخدام مخارج الطوارئ، كما يتم الكشف على سلامة أرضيات ومواقع العمل وخلوها من أي عوائق تشكل خطورة على العاملين والتدقيق بإعداد قنوات صرف السوائل بالأرضيات ومواصفاتها ونظافتها الى جانب تجميع السوائل ذات الطبيعة الخطرة في أوعية خاصة والالتزام بالتخلص من الفضلات الصناعية بالطرق المناسبة والسليمة.



الصيانة الدورية



هل إجراء الصيانة الدورية إلزامي وفق القانون، وعدمه يعتبر مخالفة؟



٭ إجراء الصيانة الدورية على مباني المنشأة وجميع مرافقها الزامي وفق قانون العمل والقرارات المنظمة الى جانب اتخاذ الاحتياطيات والاشتراطات اللازمة لوقاية العمال من مخاطر السقوط والأشياء المتساقطة الى جانب وضع حواجز جانبية لأعمال الحفر تحول دون انهيارها وتجهيز السلالم الثابتة باحتياجات الوقاية والسلامة الآمنة وبمتانة كافية.



هل من مواصفات خاصة بالسلالم؟



٭ بالتأكيد تم تحديد مواصفات خاصة للسلالم بشكل دقيق وتختلف بين السلالم المتنقلة والسقالات والأبراج المتنقلة والسقالات المخصصة للتحميل بالتفصيل، وحددت مواصفات كل منها، وأي خلل يسجل مخالفة من قبل مهندسي السلامة المهنية، على سبيل المثال للسلالم المتنقلة يشترط متانة الصنع وتحملها للجهد الواقع عليها وارتفاع الدرجات، وتعتبر مخالفة في حال كانت السلالم غير منتظمة الأبعاد وغير مناسبة وغير مزودة بوسائل ارتكاز تمنع انزلاقها او في حال استخدام سلالم جرى إصلاحها بالمسامير او ربط الأجزاء المكسورة بها واستعمال سلالم محتوية على درجات او اكثر مكسورة او مفقودة او موضوعة في غير مكانها واستخدام سلالم مصبوغة بحيث يصعب اكتشاف الشقوق.



وماذا عن السقالات؟



٭ السقالات ايضا انواع والقانون حدد مواصفات واسباب مخالفة كل منها سواء ثابتة او متنقلة من حيث متانتها وتحملها للجهد الواقع عليها واتساعها وإحاطتها بحواجز جانبية لمنع سقوط العمال والمواد الخاصة التي يتم تزويد العاملين عليها من أجهزة الأمان الى جانب متانة تثبيتها ، وتتم المخالفة في حال استخدامها لغير الغرض الذي أقيمت من أجله او عدم التأكد من انها مثبتة او مربوطة بالبناء بشكل محكم.



او تحميلها حمولة زائدة او بتجهيزات ومواد غير معدة لها ووضع مواد تزيد على حاجة العمل خلال فترة زمنية معقولة وعدم استخدام سقالات ثابتة مدهونة او معالجة بمواد تحول دون ملاحظة عيوبها، والتأكد من الحالة الجيدة للحبال المستخدمة مع السقالات وتركيب عجلات متدحرجة لقوائم الأبراج المتنقلة وفقا للمواصفات المقررة ووضع أحمال كبيرة على الأبراج المتنقلة تعرضها للخطر



وإبعاد السقالات البرجية عن خطوط الطاقة الكهربائية الممدودة في الهواء ومراعاة الأصول الفنية واستصدار التراخيص اللازمة عند إنشاء السندرة وتزويد السندرة بحاجز واق لمنع السقوط و بوسيلة مأمونة للصعود.



اشتراطات الآلات



ما الاشتراطات الخاصة بالآلات او الماكينات؟



٭ يشترط تثبيت الماكينات او المعدات على قواعد ماصة للصدمات او الاهتزازات وكل ما من شأنه تقليل شدة الضوضاء والاهتزازات وإعداد أماكن خاصة منفصلة للعمليات أو الماكينات التي يصدر عنها أتربة او أدخنة او غازات ضارة مزودة بأجهزة شفط وتجميع واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من مخاطر استخدام غلايات البخار وإجراء الفحص الدوري لغلايات البخار من قبل الجهات المعتمدة والاحتفاظ بشهادة ضمان سارية لغلايات البخار تؤكد سلامتها وتوفير الاحتياطات المناسبة لوقاية العمال من أوعية الضغط والغازات، كما يشترط توفير أجهزة ومعدات إطفاء الحريق على أماكن العمل والمستودعات وأجهزة ومعدات الحريق بالمواصفات والأعداد المناسبة وتوزيعها على أماكن العمل بالكامل وتوفير سهولة استخدامها دون عوائق وإجراء الصيانة الدورية لها.



وتدريب العمال على الأنظمة المتعلقة بالوقاية من الآلات وترك مسافات كافية حول الآلات أو وحدات العمل و إحاطة الأجزاء المتحركة من مولدات الحركة وأجهزة نقل الحركة والأجزاء الخطرة من الآلات بحواجز الوقاية المناسبة، هذا بالاضافة الى توفير وسيلة إيقاف فوري للماكينة لاستخدامها في حالة الطوارئ وإجراء الصيانة الدورية لكافة الأجهزة والمعدات وإعداد سجلات خاصة لأعمال الصيانة وحظر تنظيف أو تشحيم أو تزييت أي آلة أو ماكينة تستخدم في العمل أثناء دورانها بالمنشأة واتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية العاملين من أخطار الشرر أو الشظايا المتطايرة أو الأجسام الحادة وعدم تداول الخامات او المعدات او مواد الإنتاج وغيرها من أدوات العمل بطريقة غير آمنة وسليمة.



استخدام الرافعات



ما إجراءات استخدام الرافعات؟



٭ من اهم اجراءات استخدام الرافعات ما يلي:



ـ توفير معدات الرفع الميكانيكية المناسبة واستخدامها لرفع المواد بطريقة سليمة والتأكد من سلامة وصلاحية السلاسل والحبال وخطافات التعليق لمعدات الرفع الميكانيكية.



ـ وضع بيان ظاهر وثابت بأقصى حمل تشغيل مأمون على كل آلة رفع وعدم تحميل آلات الرفع بأحمال تزيد على أقصى حمل تشغيل مأمون.



ـ إعداد سجل خاص لكل آلة رفع يثبت فيه البيانات المقررة.



ـ تزويد كابينة عمل التشغيل لآلة الرفع بوسيلة اتصال والتأكد من وجود وسيلة اتصال بكابينة عامل التشغيل وصلاحيتها قبل بدء العمل.



ـ تحديد مسار آلات الرفع بوسائل تحذير ومنع وقوف أو سير الأشخاص في مسارات آلات الرفع أو أسفل الأحمال المعلقة بها.



ـ عدم إسناد تشغيل آلات الرفع والجر والنقل لغير الأشخاص المختصين ولديهم ترخيص من الجهات المختصة.



ـ تأمين وسائل النقل الميكانيكية وإجراء الفحص الدوري لهذه الوسائل.



لوحات الكهرباء



وما إجراءات لوحات توزيع الكهرباء؟



٭ لوحات توزيع الكهرباء يجب وضعها في مكان آمن ومتصل بجميع الأجهزة أو الدوائر الكهربائية، وأن يكون التحكم في الكهرباء عن طريق اللوحات سهلة وفي متناول يد العامل المكلف بذلك، اضافة إلى عدم وجود أي مصدر للخطر بلوحات التوزيع الكهربائي والتأكد من أمان وسلامة التوصيلات والأسلاك والأجهزة الكهربائية المتصلة بلوحات التوزيع وان تتحمل الجهد وتركيب قواطع أوتوماتيكية للدوائر الكهربائية لفصل التيار عند حدوث أي تعد كهربائي وأخرى عند حدوث ماس كهربائي وعزل جميع التمديدات والتوصيلات الكهربائية والتأكد من نوعية المفاتيح الكهربائية بحيث لا يصدر عنها شرر عند فتح أو غلق الدائرة الكهربائية ونوعية وحدات الإنارة بحيث تكون من النوع المحمي غير القابل للانفجار والكسر ومن بين الاجراءات إجراء فحص دوري على جميع الكابلات والأسلاك والتوصيلات والأجهزة الكهربائية. أما دواعي فصل الكهرباء فتتمثل فيما يلي:



ـ فصل التيار الكهربائي قبل البدء في أعمال التركيب او الإصلاح او الصيانة وتوصيل الأجهزة الكهربائية بالأرض.



ـ فصل التيار الكهربائي قبل إجراء أعمال صيانة التمديدات والمعدات الكهربائية واتخاذ الاحتياطات لمنع إعادة التيار بالخطأ واستخدام قفازات وأحذية عازلة ضد الكهرباء وأن تكون جميع المعدات والأدوات المستخدمة في الصيانة بأيادي عازلة.



ـ عدم استخدام الجزء الخلفي أو الأمامي للوحات التوزيع الكهربائي كمكان للتخزين.



الوقاية والحماية



٭ كيف تتم الوقاية من المخاطر الناجمة عن الكهرباء الاستاتيكية؟



تتم الوقاية من خلال اتباع الآتي:



ـ توصيل الأجزاء غير الحاملة للتيار الكهربائي والتي يخشى من سهولة شحنها كهربائيا (توصيلة أرضية).



ـ توفير مختلف المعدات والتجهيزات المستخدمة في مجال مكافحة الحرائق الناتجة من الأخطار الكهربائية.



ـ الفحص الابتدائي الدوري للعاملين في أعمال وصيانة واستثمار الكهرباء.



ـ تعليق التعليمات بشأن التوتر الكهربائي ووضع العلامات التحذيرية أمام مواقع العمل.



ـ كفاية الإضاءة الطبيعية أو الصناعية ومناسبتها لنوع العمل أن تسمح المنافذ والمناور وفتحات الضوء الطبيعية بتوزيع الضوء توزيعا منتظما.



ـ توافر الإضاءة الطبيعية أو الصناعية المتجانسة الخالية من الوهج المباشر والضوء المنعكس وطمس الظلال لمعالم الآلات والأدوات وتجنب التفاوت الكبير في الضوء في الأماكن المتقاربة.



ـ اتخاذ الاحتياطات الكفيلة لوقاية العمال من أضرار الضوضاء والاهتزازات وتزويد العاملين بواقيات الأذن المناسبة وألا تزيد شدة الضوضاء أو مدة التعرض لها عن المستويات المصرح بها.



ـ اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب درجات الحرارة المرتفعة في أماكن العمل وتوافر مستويات الحرارة والمستويات المأمونة.



ـ تزويد العمال بوسائل الوقاية المناسبة عند التعرض لدرجات الحرارة المنخفضة في بيئة العمل وتوفير أماكن التدفئة المناسبة بعد التعرض لدرجات الحرارة المنخفضة في بيئة العمل.



ـ تزويد العمال بوسائل الوقاية المناسبة في أماكن العمل المكشوفة وتخصيص أماكن مكيفة لاستراحة العاملين بأماكن العمل المكشوفة خلال أوقات الراحة.



ـ توفير التهوية الطبيعية أو الصناعية.



ـ استعمال الحواجز الواقية لحجب الإشعاع الحراري.



ـ اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال وبيئة العمل من أخطار المواد الكيميائية وتفاعلاتها ومراعاة عدم تجاوز المواد الكيميائية لنسب تركيزها في بيئة العمل عن الحد المسموح به.



ـ اتخاذ وسائل الوقاية الآمنة للتخلص من الأتربة والأدخنة والغازات والأبخرة وغيرها من المواد الضارة عند مصادر تولدها.



شروط سكن العمالة بالمشاريع



أكدت اسيل المزيد ان هناك شروطا لسكن العمالة في المشاريع منها منع تراكم الأتربة على الأرضيات والماكينات بموالاة تنظيف المكان.



وتخصيص أماكن لراحة العمال أو لتناول الطعام في كل منشأة تستدعي طبيعة العمل بها ذلك وتوفير الاشتراطات الصحية بأماكن الراحة وتناول الطعام.

وتخصيص أماكن لاستبدال ملابس العمال وحفظها في المنشأة مع تزويد هذه الأماكن بالخزائن المخصصة لحفظ الملابس. وتوفير حمامات ملائمة للاستحمام تتناسب مع عدد العمال وتزود بمواد النظافة اللازمة لإزالة ما يعلق بالجسم من ملوثات.



وتوفير المياه المبردة الصالحة للشرب بكميات كافية على أن تصل لجميع العمال بالطرق والكميات المناسبة.



إنشاء العدد الكافي من دورات المياه بالمنشأة تتناسب مع عدد العمال مع تزويد دورات المياه بالمطهرات والمنظفات المناسبة، وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة بالاضافة الى تصريف الفضلات بطريقة مناسبة تقرها الجهات المختصة.



مراعاة أصول التخزين السليم وعزل المواد الخطرة في مخازن خاصة



شددت المزيد على ضرورة ان يراعي اصحاب الأعمال أصول التخزين السليم وعزل المواد الخطرة في مخازن خاصة مع وضع لافتات إرشادية على أماكن تخزينها توضح بها درجة خطورتها وكيفية تداولها اضافة إلى تزويد الآلات والمعدات والأدوات التي تعمل بالكهرباء بمفاتيح لقطع التيار الكهربائي وعزل مفاتيح قطع التيار الكهربائي، وأن تكون آمنة وفي أماكن ظاهرة يمكن الوصول إليها في حالة الطوارئ.