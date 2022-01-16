القاهرة - هناء السيد

أعلن الأمين العام للبرلمان العربي للطفل أيمن عثمان الباروت خلال اجتماع للجنة التنظيمية للجلسة الثالثة للبرلمان في دورتها الثانية أنها ستعقد عن بعد خلال شهر فبراير المقبل، وسيتم إخطار كل الدول العربية والجهات المختصة بهذا القرار في ظل الإجماع على أهمية العمل على الحفاظ على الصحة العامة.



يأتي ذلك القرار في أعقاب اتخاذ التدابير الاحترازية للحفاظ على صحة الأطفال أعضاء البرلمان جراء تداعيات فيروس كورونا وانتشاره عالميا على نطاق واسع.



وأقرت اللجنة التنظيمية برئاسة أيمن عثمان الباروت خلال اجتماعها في مقر البرلمان بمدينة الشارقة استكمال إجراءات التنسيق مع الدول العربية وتحضير أعمال الجلسة الثالثة من جلسة عامة وورش تدريبية وزيارات والتي من المقرر في السابع عشر من شهر فبراير المقبل لتكون عن بُعد.



وأكد الباروت في هذا الصدد أن لدى البرلمان ثلاث تجارب سابقة ومتميزة بل وناجحة في عقد جلسات البرلمان عن بعد بسبب جائحة كورونا والتي دعت البرلمان إلى رفع جاهزيته الفنية والتقنية لتنظيم جلساته من خلال شبكة إلكترونية متطورة للربط بين كل الأعضاء والعضوات في الدول العربية وانعقاد برنامجهم وجلساتهم بفاعلية وكأنهم في مقر واحد.

وأشار إلى أن مراعاة الإجراءات الاحترازية وضمان صحة الأطفال وسلامتهم هي أولوية من أولويات البرلمان، لذا ستتواصل أعمال الجلسة وفق مخططها من أهداف ومشاركات وبرامج نوعية لتكون عن بعد محققة الغايات التي من أجلها أنشئ البرلمان العربي للطفل ليضمن أطفال وطننا العربي التواصل وتلبية رغباتهم ومناقشتهم لقضاياهم بمسؤولية عالية دون أن تثنيهم الجائحة عن انعقاد البرلمان.