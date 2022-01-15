أ ش أ/ يحاول نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الضغط على نجم الفريق الدولي الفرنسي كيليان مبامي من أجل إقناعه بالتجديد لمدة عامين.

وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية، في تقرير أنه مع انتهاء عقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم، يجري النادي الباريسي، بقيادة ناصر الخليفي محاولة أخيرة لإقناعه بالبقاء بعد الصيف.

وأكدت الصحيفة الإسبانية واسعة الانتشار أن باريس سان جيرمان يرفض الاستسلام ويحاول أن يفعل كل ما في وسعه لإقناع النجم الفرنسي بالبقاء في باريس، رغم رفضه جميع العروض السابقة.

وأضافت أن ناصر الخليفي رئيس النادي يجهز عرض فلكي لكليان مبابي لإقناعه بالبقاء، رغم محاولات ريال مدريد الجادة في الفوز بالصفقة.

ونوهت الصحيفة إلى أن اللاعب وممثليه أبلغوا النادي أنه لن يتم اتخاذ أي قرار حتى الصيف، مع حرصه على إيلاء اهتمامه الكامل للموسم الجاري، حيث يركز مبابي بشكل كامل على مساعدة باريس سان جيرمان لتحقيق النجاح في دوري أبطال أوروبا.