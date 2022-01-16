هادي العنزي



أكد مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفحيحيل نجم العنزي لـ «الأنباء» أن مواجهة الجهراء في الدور الأول لكأس ولي العهد تعد صعبة على الفريقين، وخاصة «الأشاوس» الذي يشهد تغييرا فنيا، حيث باشر المدرب الكرواتي داليبور ستاركيفيتش مهامه الفنية مع الفريق أمس الأول، خلفا للمدرب الوطني ظاهر العدواني، كما يصعب توقع مواجهات الكؤوس، والتي عادة تشهد المفاجآت في نتائجها.



وذكر العنزي أن فريق الجهراء شهد العديد من التغيرات في الفترة الأخيرة، كما أنه يقدم مستويات جيدة في دوري stc للدرجة الأولى، ويعد من بين الفرق المرشحة للتأهل للدوري الممتاز نهاية الموسم. وقال: «نسعى الى تقديم أفضل ما لدينا، والخروج بفوز يؤهلنا إلى الدور ربع النهائي للكأس الغالية».