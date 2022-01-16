عقد مجلس إدارة النادي والاتحاد الكويتي للغوص والإنقاذ اجتماعا بحضور رئيس مجلس الإدارة م.طلال السرحان. وقال أمين السر محمد الصرعاوي إن مجلس الإدارة وافق على تكليف رئيس مجلس الإدارة م.طلال السرحان بحضور اجتماع الجمعية العمومية وانتخابات الاتحاد العربي والمقرر بمدينة شرم الشيخ مارس المقبل، وكذلك الموافقة على حضور مدير لعبة التصوير تحت الماء مهدي بن حيدر اجتماع اللجنة الفنية الخاص بالبطولة العربية، مشيرا إلى أن البطولة ستشهد مشاركة منتخبنا الوطني للتصوير تحت الماء. وأضاف الصرعاوي ان المجلس اعتمد تشكيل وتعيين أعضاء اللجنة الفنية بالنادي والاتحاد الكويتي للغوص والإنقاذ للموسم الرياضي 2022-2023، وهم: هاني بن حسين، علي الغنام، محمد السويل، ووليد الشويعي، مبينا أن النادي قرر تجديد تكليف مهدي بن حيدر مديرا للعبة التصوير تحت الماء بالنادي، وكذلك وافق على تعيين الكابتن كريم عصمت مدربا للعبة السباحة. كما تم اعتماد جدول بطولات المشاركات والمعسكرات والاجتماعات الخارجية لموسم 2022-2023. وأشار الصرعاوي إلى أن مجلس الإدارة عبر عن سعادته بفوز الكويت بـ 3 مقاعد مهمة في اللجان الفنية بالاتحاد الدولي للغوص ممثلين عن النادي والاتحاد الكويتي للغوص والإنقاذ، حيث حصد كل من نايف سكين عضوية لجنة الرماية تحت الماء ومهدي بن حيدر عضوية لجنة التصوير تحت الماء، وحصد علي الغنام عضوية لجنة سباحة الزعانف.